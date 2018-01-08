Авария на водопроводе в Первом Кореновском переулке в городе Астрахани. 7 января 2018 года. Кадр из видео пользователя Типичная Провинция | Новости Астрахани https://vk.com/tprovince?w=wall-43663671_55583

08 января 2018, 13:35

Астраханцы пожаловались на затопление улицы

После аварии на водопроводе в Астрахани, в результате которой оказались подтопленными дворы и подвалы, 7 января была перекрыта подача воды в соседний поселок, сообщили местные жители в соцсети.

Авария произошла в Первом Кореновском переулке в Астрахани.

На размещенном сегодня в паблике "Типичная провинция" соцсети "ВКонтакте" видео заснята залитая водой улица. Чтобы передвигаться по ней, люди настелили доски. По словам местных жителей, началось затопление улицы еще до Нового года, а перекрыли воду сотрудники "Астрводоканала" только 7 января, из-за чего без воды остались жители поселка Новоначалово с населением более 800 человек.

"Привет соседям! Зато Новоначалово сидит без воды!!" - в комментарии к видео пишет Вадим Пантелеев. Это подтверждает и Тимур Кутлугазиев: "Сам живу в Новоначаловском. Приехал с работы утром, а жена говорит - воды с вечера нет. Позвонил в "Астрводоканал", сказали, что труба не их, а Приволжского района".

"Астрводоканал" перекрыл задвижку вчера! Вот поэтому без воды сидит целый район! Либо кто-то на каноэ на работу, либо люди без воды", - пояснила Нора Джус.

Она же сообщила о результатах своего сегодняшнего обращения в городской "Водоканал": "Сказали, что в очереди стоим на ремонт. Но вчера сказали, что для того чтобы ремонтировали, надо дорогу насыпать (подъездные пути), потом экскаватор большой... В общем течь большая. До НГ были оповещены о течи. Звонила в прокуратуру. Сказали, что глава администрации Приволжского района уже в курсе". "За хлебом сегодня в болотных сапогах пойдем", - также написала Нора Джус.

В связи с аварией на сетях водопровода в Первом Кореновском переулке с 14.00 7 января прекращено холодное водоснабжение в поселке Новоначалово, говорится в сообщении на сайте "Астрводоканала". Информация о том, когда авария будет устранена, здесь отсутствует.

Посёлок Новоначаловский (Новоначалово) входит в состав Началовского сельсовета Приволжского района Астраханской области, он отделён от Астрахани ериком Казачий, расстояние до центра города, согласно сервису "Яндекс.Карты", составляет около 8 километров.

Как писал "Кавказский узел", 6 января крупная авария на водоводе произошла в Ростовской области. Здесь остались без воды жители поселка Заречный города Белая Калитва. 7 января власти рапортовали об обеспечении водой соцобъектов в поселке.

Примечание:

"Жители Гудермесского района рассказали о решении проблем с питьевой водой", "Проспект Космонавтов в Ростове-на-Дону залило кипятком", "Строительство водопровода в Верхнем Куркужине отложено на 2018 год".

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