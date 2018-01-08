08 января 2018, 11:16

Аэропорт Тбилиси возобновил работу

Полеты из Тбилиси, приостановленные ночью из-за тумана, возобновлены. Задержанные авиарейсы будут выполнены в течение дня, заверил представитель аэропорта.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью из-за густого тумана в международном аэропорту Тбилиси были отменены 10 запланированных авиарейсов и задержан прилет и вылет еще нескольких рейсов.

Возобновлены плановые полеты из Тбилисского международного аэропорта, сообщил представитель управляющей аэропортом компании "Тав Джорджия".

"Отложены рейсы в направлении Тель-Авива, Москвы, Дохи, Киева и Урумчи. Те, что были отложены, осуществятся в течение дня. Сейчас выполняются плановые полеты", - приводит в 09.28 мск его слова "ИнтерпрессНьюс".

По данным онлайн-табло аэропорта на 11.15 мск, на восемь рейсов, которые должны были вылететь ночью, производится регистрация и посадка. Задержка на прибытие самолетов из Риги и Киева составляет 8,5 часа и 15 часов соответственно.