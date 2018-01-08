08 января 2018, 06:09

Спасатели предупредили о лавиноопасности на Кубани

Опасность схода лавин сохранится в горах Краснодарского края до вечера 9 января, сообщило МЧС.



По данным Северо-Кавказского управления Гидрометеослужбы, сход лавин возможен в горах региона на высотах от 1000 метров.



Экстренное предупреждение объявлено до 18.00 9 января, говорится на сайте Южного регионального центра МЧС России.

Согласно информации погодного сервиса "Кавказского узла", в Красной Поляне сегодня ночью температура воздуха составляет +5 градусов, без осадков. Юго-западный ветер достигнет скорости 8 метров в секунду. Днем 9 января столбик термометра поднимется до отметки в 7 градусов тепла, ветер стихнет до 5 метров в секунду. 9 и 10 января осадки не ожидаются. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе можно корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.