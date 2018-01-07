Верующая в православном храме. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла."

07 января 2018, 18:59

Православные в Азербайджане отметили Рождество Христово

Рождественские богослужения прошли в ночь на 7 января в православных храмах Баку, Гянджи, Сумгаита и Хачмаза.

По традиции, основное рождественское богослужение в Азербайджане прошло в Кафедральном соборе Святых жен-мироносиц в Баку, где праздничную литургию исполнил глава Бакинской епархии Русской православной церкви, Епископ Бакинский и Азербайджанский Александр. Церемония началась около полуночи и продолжалась примерно два часа. После завершения церемонии многие остались в храме, читали молитвы и зажигали свечи, передает корреспондент "Кавказского узла".

Христианские церкви празднуют Рождество 25 декабря/7 января, а Крещение – 6/19 января. Прихожане же Армянской апостольской церкви празднуют 6 января Богоявление, объединяя эти два праздника.

Праздничные богослужения также прошли сегодня ночью в других бакинских православных церквях - Соборе Рождества Пресвятой Богородицы и Михайло-Архангельском храме.

Мероприятия по случаю Рождества прошли и в регионах страны – в Александро-Невском храме города Гянджи, Свято-Никольском храме в городе Хачмазе и в молитвенном доме преподобного Серафима Саровского в Сумгаите.

В богослужениях в трех православных церквях Баку, а также в храмах в Гяндже, Сумгаите и Хачмазе участвовали сотни верующих, передает со ссылкой на Бакинскую епархию Русской православной церкви ТАСС.

Накануне Рождества с праздничным посланием к православным верующим Азербайджана обратился президент страны Ильхам Алиев. Он отметил вклад православной христианской общины в дело обеспечения межнационального и межрелигиозного согласия и мира.

Алиев подчеркнул, что "рождество ежегодно торжественно отмечается в Азербайджане как символ обновления, спокойствия, чувства милосердия и сострадания".

По данным Бакинской епархии Русской православной церкви Азербайджана, общая численность православных верующих в стране составляет около 150 тысяч человек.

70-летняя жительница Азербайджана Дарья Тихомирова отметила, что каждый год на Рождество и Пасху посещает церковь.

"Я более 40 лет живу в военном городке. Православную церковь (кафедральный собор Святых жен-мироносиц в Баку) в советское время использовали как спортзал. Сейчас она вновь стала храмом. Лет 15 назад ее очень красиво отреставрировали. По праздникам мы сюда ходим, зажигаем свечи, читаем молитвы", - сказала Тихомирова корреспонденту "Кавказского узла".

23-летняя Самира также приняла участие в праздничном богослужении.
"У меня папа мусульманин, мама - православная. Мы отмечаем и мусульманские, и православные праздники", - сказала она.

Примечание:

"Жители юга России сегодня отмечают канун Рождества", "Прихожане Армянской апостольской церкви отметили Рождество и Крещение", "Пасхальная служба в Баку привлекла молодежь".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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