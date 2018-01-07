07 января 2018, 18:21

Пострадавший на Эльбрусе турист передан врачам

Спасатели эвакуировали туриста, упавшего со скалы в Кабардино-Балкарии, и передали врачам скорой помощи.

Как сообщал "Кавказский узел", турист, находившийся в горах на высоте 4900 метров, сорвался со скалы. Спасатели нашли его и начали эвакуацию со склона Эльбруса на поляну Азау.

К 15.55 мск поисково-спасательные работы были полностью завершены. Спасатели спустили туриста на поляну Азау и передали скорой медицинской помощи. У пострадавшего диагностирована черепно-мозговая травма, он находится в сознании, сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Ведомство также сообщило, что, по уточненной информации, пострадавший - турист из Краснодара.

Примечание:

"Турист из Германии пострадал в горах Грузии", "Сотрудник курорта "Роза Хутор" погиб в горах Сочи", "Турист пострадал под лавиной в горах Адыгеи".

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