07 января 2018, 14:30

Турист из Астрахани сорвался со скалы на Эльбрусе

Шесть спасателей вышли на поиски туриста, который сегодня упал со скалы в горах Кабардино-Балкарии.

Информация о том, что на Эльбрусе в районе скал Пастухова на высоте 4900 метров сорвался турист из Астрахани, поступила в 12.54 мск, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"На поиск туриста выдвинулась группа спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в количестве шести человек и двух единиц техники", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", скалы Пастухова находятся на территории Эльбрусского района Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" писал также, что сегодня МЧС продлило прогноз об опасности схода лавин в горах Кабардино-Балкарии и еще трех республик Северного Кавказа.

Примечание:

"Турист из Германии пострадал в горах Грузии", "Сотрудник курорта "Роза Хутор" погиб в горах Сочи", "Турист пострадал под лавиной в горах Адыгеи".

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