07 января 2018, 12:43

Вспышка АЧС выявлена на ферме кубанского свинокомплекса

Режим чрезвычайной ситуации введен в Тимашевском районе Кубани после того, как ветврачи подтвердили гибель животных от африканской чумы свиней на местном свинокомплексе.

Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в Тимашевском районе, сообщил сегодня сотрудник пресс-службы управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю.

"На одном из предприятий Тимашевского района был зафиксирован падеж поголовья. Были отобраны пробы, исследование в лаборатории подтвердило АЧС", - приводит его слова ТАСС.

На территории Тимашевского городского поселения с 6 января действует режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой распространения заболевания, сообщила пресс-служба районной администрации.

Очагом заболевания власти считают ферму частного свинокомплекса, на которой содержатся 10950 свиней. Ветеринары нашли антиген вируса АЧС в присланном материале от трех павших свиней и 25 пробах крови, принадлежащих свинокомплексу животных, говорится в сообщении, размещенном на сайте муниципалитета.

"Кавказский узел" писал также, что в Волгоградской области с августа по декабрь 2017 года было зафиксировано не менее пяти очагов африканской чумы свиней. Россельхознадзор назвал халатность властей причиной вспышек АЧС в регионе.

Африканская чума свиней - опасный вирус, который приводит к смерти заболевшего животного, но не представляет опасности для человека, говорится в опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" справке "Африканская чума свиней (АЧС)".

Примечание:

"Россельхознадзор запретил югоосетинскую свинину", "Очаг АЧС зафиксирован в Краснодарском крае", "Карантин по АЧС снят в Ростовской области".

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