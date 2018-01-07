07 января 2018, 05:43

ЕБРР выделит Грузии 28 млн евро на ремонт Ингурской ГЭС

Европейский банк реконструкции и развития принял решение предоставить Грузии кредит в размере 28 миллионов евро на ремонт Ингури ГЭС в 2018-2021 годах.

По данным министерства финансов Грузии, соглашение "Проект реабилитации гидроэлектростанции Ингури – улучшение устойчивости к климатическим условиям" подписали министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе и региональный директор ЕБРР на Кавказе, Молдове и Беларуси Бруно Бальванера.



"Хочу отметить, что в прошлом году у нас была рекордная активность с Грузией. Это были инвестиции объемом приблизительно 300 миллионов долларов, что на 50 миллионов больше, чем в 2016 году. Важно, что банк принял участие в финансировании более 20 проектов. Рады, что мы включены в развитие экономики Грузии", - приводятся слова представителя ЕБРР в сообщении, размещенном 6 января на сайте Минфина Грузии.

Осуществление проекта запланировано в 2018-2021 годах. В целом, включая 28 миллионов евро, выделенная ЕБРР сумма на ремонт Ингури ГЭС, превышает 100 миллионов долларов, отмечает издание “Спутник-Грузия”.

Ингури ГЭС (Ингурская ГЭС, Ингур ГЭС) – крупнейшая гидроэлектростанция на Кавказе, расположена на реке Ингури. Мощность электростанции – 1300 МВт. Ежегодно станция вырабатывала около 4,2 млрд кВт/ч электроэнергии, что составляло 45% от всей электроэнергии, производимой в Грузии. После грузино-абхазского конфликта электростанция оказалась под юрисдикцией двух государств – непризнанной Абхазии и Грузии. Между республиками существует договоренность о разделе электроэнергии: 40% получает Абхазия, 60% – Грузия. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал об Ингури ГЭС.

"Кавказский узел" сообщал, что в феврале 2017 года специалисты провели мониторинг состояния деривационного канала Ингурской ГЭС, в результате которого были выявлены большие потери воды из-за трещин в стенках канала.