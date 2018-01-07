07 января 2018, 03:04

Грузинская авиакомпания анонсировала рейсы из Тбилиси в Казань

Авиакомпания Georgian Airways получила разрешение Минтранса России на выполнение с весны 2018 года прямых регулярных полетов между Тбилиси и Казанью.

По словам генерального директора авиакомпании Georgian Airways Гиви Давиташвили, полеты будут выполняться с 26 марта на воздушных судах Boeing 737. Стоимость билета (туда-обратно) составит 195 евро, 13 386 рублей по курсу на 6 января 2017 года, заявил Давиташвили.

"Georgian Airways начнет осуществлять прямые рейсы по маршруту Тбилиси — Казань с 26 марта по 31 декабря 2018 года включительно с частотой два раза в неделю — по понедельникам и пятницам", - цитирует 6 января Гиви Давиташвили “Интерфакс”.

По данным сервиса “Яндекс-Авиабилеты”, минимальная стоимость авиабилета Тбилиси - Казань (туда-обратно) с вылетом 8 января и возвращением 13 января составляет 27 864 рубля. Рейс выполняет авиакомпания S7, с пересадкой в Москве. Судя по графе “Динамика цен”, в январе минимальная стоимость авиабилета по маршруту Тбилиси-Москва (туда-обратно) составит 17 239 рублей. За такую стоимость полет из Тбилиси в Казань можно совершить 11 января (16 января обратно), с продолжительными пересадками в Москве.

"Кавказский узел" информировал, что российское авиационное ведомство 15 июля 2017 года уведомило Georgian Аirways об упразднении четырех рейсов в неделю на маршруте Тбилиси - Москва. Руководство Georgian Аirways попросило у правительства Грузии помощи в разрешении ситуации. Ограничения для грузинской авиакомпании были сняты спустя два дня.