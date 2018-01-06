06 января 2018, 23:34

Осужденный за убийство ереванского активиста обжаловал приговор

Обвинение обжаловало решение суда первой инстанции и потребовало для обоих осужденных за убийство общественного деятеля, эксперта "Союза информированных граждан" Карена Варданяна пожизненное заключение. Осужденный Геворг Зограбян потребовал оправдательного приговора.

Как сообщал "Кавказский узел", тело армянского общественного деятеля и блогера Карена Варданяна было найдено 30 марта 2017 года в гараже его соседа Геворка Зограбяна. В убийстве был обвинен сам Зограбян и нанятый Варданяном водитель Артур Мигранян. 23 октября прокурор потребовал для них пожизненного заключения. В ноябре суд ереванских районов Ачапняк и Давидашен приговорил Миграняна к 22 годам заключения, а Зограбяна - к 24 годам.

Апелляционный суд назначил слушание по жалобам стороны обвинения и осужденного на 10 января, сообщил сегодня судебно-информационный портал DataLex.

Геворг Зограбян в своей жалобе требует отменить приговор, вынесенный судом первой инстанции, и оправдать его, сказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зограбяна Людвиг Аветисян.

Примечание:

"Убитый в Ереване Варданян был известен как активист и интеллектуал", "Жители Армении провели акцию с требованием не допустить подорожания газа", "Эксперт заявил о фальсификации предсмертной записки Барсегяна".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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