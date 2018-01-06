Маршрутки в Батуми. Кадр видеосюжета "Аджарского телевидения" ajaratv.ge

06 января 2018, 23:14

Жители Батуми пожаловались на подорожание проезда в маршрутках

Владельцы маршрутных линий в Батуми самостоятельно решили повысить сегодня стоимость проезда на 10 тетри, не согласовав это с мэрией города, заявил начальник городского транспортного департамента.

Жители Батуми сегодня были вынуждены платить за проезд в городских маршрутных такси 0,5 лари (0,2 доллара). Ранее проезд стоил 0,4 лари (0,16 доллара).

Пассажиры пожаловались на слишком высокую, по их мнению, стоимость поездки, сообщило сегодня "Аджарское телевидение".

Решение о повышении тарифов было принято перевозчиками самостоятельно, без согласования с властями, сообщил начальник департамента транспорта мэрии Батуми Эмзар Кавжарадзе. Мэр Батуми Лаша Комахидзе уточнил, что перевозчики сообщали мэрии о планах увеличить стоимость проезда, однако не ответили на требование городских властей обосновать повышение тарифа, сообщило издание  "Новости-Грузия".

По информации Кавжарадзе, 8 января власти Батуми намерены обсудить с владельцами маршрутных линий вопрос тарифа и по возможности убедить перевозчиков вернуть стоимость проезда на прежний уровень.

Примечание:

"Пять человек погибли при ДТП с автобусом в Тбилиси", "Власти Волгограда закрыли пассажирские маршруты без предупреждения", "Власти Махачкалы временно отказались повышать цены в маршрутках".

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