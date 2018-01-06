06 января 2018, 21:34

Жители юга России сегодня отмечают канун Рождества

Рождественские богослужения в храмах и праздничные народные гулянья в регионах ЮФО и СКФО будут проходить при усиленных мерах безопасности.

Как сообщал "Кавказский узел", в 2017 и в 2016 годы празднование Рождества Христова на юге России также проходило при усиленных мерах безопасности. Во многих городах празднования Рождества Христова продолжаются массовыми гуляньями, угощениями, концертами и спортивными мероприятиями.

Прихожане Русской, Грузинской, Иерусалимской и Сербской православных церквей отмечают сегодня вечером Сочельник – канун Рождества Христова, день подготовки к этому празднику. Само Рождество они отмечают в ночь на 7 января, в храмах проходят длительные праздничные службы.

В Астраханской области в ночь Рождества запланированы около 90 праздничных богослужений, только в Астрахани для верующих будут открыты 19 храмов, сообщило региональное издание Ast-news.

По оценкам властей, годом ранее в праздновании Рождества участвовали свыше 13 тысяч астраханцев. К храмам, где пройдут рождественские богослужения, будут стянуты дополнительные силы полиции, на дежурство выйдут более 600 сотрудников МВД. Сотрудники ГИБДД призвали астраханцев воздержаться 6 и 7 января от поездок на личном транспорте и не парковать автомобили вблизи храмов во избежание их эвакуации, говорится в сообщении на сайте главного управления полиции по Астраханской области.

Более 30 тысяч жителей Волгоградской области придут, по оценкам полиции, в ночь на 7 января на праздничные богослужения в 168 храмах. Безопасность массовых мероприятий будут обеспечивать около тысячи полицейских, сотрудники регионального управления Росгвардии, члены добровольных народных, казачьих дружин и частные охранные предприятия, сообщило ГУ МВД по Волгоградской области.

7 и 8 января помимо богослужений запланированы праздничные елки, православные театральные постановки и народные гулянья. "В большинстве приходов елки для детей состоятся по окончании утренней Литургии 7 января. Гостей ожидают рождественские представления, хороводы, угощение горячим чаем со сладостями", - процитировало слова представителя Волгоградской епархии РПЦ издание "Блокнот-Волгоград".

В Георгиевском храме Краснодара сегодня прошла божественная литургия в честь кануна Рождества, ее отслужил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Он пожелал прихожанам достойно встретить праздник святого Христова Рождества, сообщило издание "Кубань 24".

В ночь на 7 января праздничные богослужения пройдут в 480 соборах и храмах на Кубани. Как ожидается, в них примут участие более 500 тысяч человек, а охранять порядок будут более 3 тысяч полицейских и около 4,5 тысяч представителей казачьих дружил, сообщило ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Жители Армении и Нагорного Карабаха отметили Рождество и Крещение сегодня, 6 января. Прихожане Армянской апостольской церкви празднуют Богоявление, объединяя эти два праздника.

В Ростове-на-Дону ночные и утренние рождественские литургии пройдут во всех 58 городских храмах. Днем 7 ноября праздничное богослужение состоится в Новочеркасском Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе. "Там состоится вечернее рождественское богослужение и специальное поздравление главы Донской митрополии с праздником. Служба закончится красивыми колядками в исполнении мужского митрополичьего хора", - процитировала слова пресс-секретаря митрополита Меркурия Игоря Петровского "Комсомольская правда-Ростов".

Информации об усилении мер безопасности в Ростове-на-Дону областное управление полиции не опубликовало, хотя еще 2 января правоохранители призвали жителей Ростовской области быть в дни рождественских праздников особенно бдительными и обращать внимание на подозрительные предметы в общественных местах.

На Ставрополье обеспечивать безопасность в ночь Рождества будут инспекторы МЧС - с сегодняшнего вечера они будут дежурить на всех объектах, где запланированы праздничные мероприятия. Перед богослужениями все храмы были проверены на предмет соблюдения пожарной безопасности, "всего взято на учет более 250 объектов", сообщило главное управление МЧС по Ставропольскому краю. На сайте краевого управления МВД информации об усиленном дежурстве нарядов полиции не опубликовано.

В Северной Осетии рождественские богослужения пройдут во всех церквях, храмах и соборах. Республиканская полиция с утра 5 января переведена на усиленный режим несения службы. "Всего в охране общественного порядка будут задействованы около 800 сотрудников МВД, Росгвардии, частных охранных предприятий, а также представители Терского казачьего войска и добровольных народных дружин", - говорится в сообщении на сайте МВД по Северной Осетии.

В Калмыкии вплоть до 8 января безопасность праздничных мероприятий обеспечивают более 1000 сотрудников полиции, сотрудники Росгвардии и члены народных дружин, сообщило республиканское МВД.