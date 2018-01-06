06 января 2018, 18:59

14 человек пострадали в ДТП с автобусом в Баку

Двое детей и двенадцать взрослых пострадали в результате аварии пассажирского автобуса в столице Азербайджана, двенадцать из них госпитализированы.

ДТП произошло сегодня на Зыхском шоссе.

Автобус, ехавший по городскому маршруту номер 175, перевернулся и скатился с дороги по склону вниз. По словам очевидцев, автобус двигался на большой скорости.

12 человек были госпитализированы в городскую больницу №3. Остальным пострадавшим была оказана помощь на месте, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минздраве Азербайджана.

Всего в результате ДТП пострадали 14 человек, двое из которых дети, пишет АПА.

Ранее "Кавказский узел" информировал, что четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Азербайджане 12 декабря 2017 года. Микроавтобус перевернулся в Гёйчайском районе Азербайджана, водитель и три пассажира были госпитализированы.

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"