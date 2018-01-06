06 января 2018, 19:15

Прихожане Армянской апостольской церкви отметили Рождество и Крещение

Жители Армении и Нагорного Карабаха отпраздновали сегодня Рождество Христово. Во всех церквях отслужили Святые Литургии и провели обряд освящения воды в честь Крещения.

Ночные и утренние богослужения в честь Рождества предварял Сочельник, его прихожане Армянской церкви отметили вечером 5 января. Блогер "Кавказского узла" Альберт Восканян опубликовал фотографии из Степанакерта в канун Рождества.

"Во всех церквях служится Св. Литургия Чракалуйца. "Чракалуйц" в переводе с армянского означает "возжигание светильников (лампад)". Зажигают также и свечи. В этот вечер люди уносят с собою в дома зажжённые в церкви лампады и свечи. Они символизируют божественный свет, благословение церкви. Возжигание светильников символизирует свет Вифлеемской звезды, которая волхвам указала путь к Младенцу Иисусу", - написал Альберт Восканян.

Представители Армянской церкви 6 января отмечают праздник Богоявления, который объединяет Рождество и Крещение. Это связано с тем, что Армянская церковь не участвовала в Халкидонском Соборе 451 года, где было принято раздельное празднование Рождества и Крещения. Другие христианские церкви празднуют Рождество 25 декабря/7 января, а Крещение – 6/19 января, отмечает издание "Богослов.ru".

Утром 6 января в армянских церквях также служат Святую Литургию, после чего совершают обряд освящения воды (на армянском языке он называется "Джурортнек"). Освященную воду прихожане тоже забирают домой - считается, что эта вода исцеляет больных, пишет News.am.

Пресвятейший католикос всех армян Гарегин II, отслужил Рождественскую литургию в Эчмиадзине, историческом центре Армянской апостольской церкви. Он вознес молитву о мире на планете со словами о том, что "народ Армении в условиях блокады и неустойчивого мира борется во имя созидания благоденствия и защиты своих прав", сообщил ТАСС.



Армяне Грузии - как прихожане Армянской апостольской церкви, так и католики - тоже празднуют Рождество сегодня. Литургии в католических церквях Армении и населенного армянами грузинского региона Джавахетии проходят и 25 декабря, и 6 января, рассказывается в материале "Кавказского узла" "Рождество в Джавахетии: как живут армяне-католики в Грузии".

Вслед за Богоявлением, 7 января, в Армении отмечается День поминовения усопших. В этот день в церквях будет отслужена поминальная месса, после которой состоится панихида.