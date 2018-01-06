06 января 2018, 20:11

Спасатели предупредили о лавиноопасности в Карачаево-Черкесии

Опасность схода лавин в горах Карачаево-Черкесии сохранится до вечера 7 января, сообщило МЧС.

Прогноз о лавиноопасности будет действовать в горах выше 1000 метров, проинформировали в ведомстве.

"Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий не выше муниципального характера, связанных с повреждением в горных и предгорных районах автомобильных дорог федерального и местного значения, канатных дорог, строений, линий связи и электропередач; травматизмом туристов вне горнолыжных трасс, спортсменов в районах схода снежных лавин", - сообщается сегодня на сайте ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что предупреждение о лавиноопасности действует также в Дагестане и Кабардино-Балкарии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии будет идти дождь при температуре -1 градус, ветер скоростью 4 метра в секунду. Завтра, 7 января, осадков не ожидается, температура поднимется до +1 градуса, ветер усилится до 5 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Экстренное предупреждение объявлено на Кубани", "МЧС предупредило о лавиноопасности в Чечне", "Опасность схода лавин осложнила поиски пропавших в горах Азербайджана".

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