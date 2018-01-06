06 января 2018, 10:48

Кабмин России выделил 20,4 миллиона на санаторное лечение жителей Ингушетии

Республика Ингушетия стала одним из шести российских регионов, получивших субвенцию на санаторно-курортное лечение местных жителей.

Из полутора миллиардов, выделенных правительством России, на Ингушетию пришлось 20438,4 тысячи рублей.

Деньги пойдут на оплату путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения и обратно, говорится в документе, опубликованном сегодня на сайте кабмина.

Распоряжение о выделении средств подписано председателем правительства Дмитрием Медведевым 28 декабря 2017 года.

Ранее "Кавказский узел" писал, что согласно материалам к проекту федерального бюджета на 2018-2020 годы, Ингушетия входит в число высокодотационных регионов. В этом году республика получит 9,2 млрд рублей на выравнивание бюджетной обеспеченности.

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