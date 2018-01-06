Солдаты армии Азербайджана. Фото пресс-службы Минобороны Азербайджана. http://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=18791

06 января 2018, 09:42

Азербайджан заявил о 130 обстрелах с армянской стороны

Военнослужащие Армении нарушили режим прекращения огня, применив крупнокалиберные пулеметы, заявило сегодня министерство обороны Азербайджана.

"Кавказский узел" сообщал, что вчера, 5 января, Азербайджан заявил 125 обстрелах своих позиций за сутки.

По данным ведомства, с утра 5 января по утро 6 января армянские военные нарушили  перемирие в общей сложности 130 раз.

Обстрелы производились как с территории Армении, так и с территории Нагорного Карабаха, говорится в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Комментариев относительно этого заявления со стороны министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха, по данным на 08.55 мск 6 января, на их сайтах не было.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако в течение года после этого обстрелы не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" отслеживает развитие ситуации в зоне карабахского конфликта и размещает поступающие оттуда новости на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах девяти сел", "Алиев анонсировал восстановление контролируемого Азербайджаном села", "Армянские политологи заявили об отсутствии предпосылок для войны в Нагорном Карабахе".

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