06 января 2018, 02:31

Число иностранных туристов в Грузии выросло почти на 28% за 2017 год

Количество побывавших в Грузии иностранных туристов увеличилось на 764 тысячи по сравнению с 2016 годом. Чаще всего в Грузию приезжают граждане Армении, Азербайджана и России, сообщил глава Национальной администрации туризма.

Как писал "Кавказский узел", в 2016 году в Грузии побывали 6,35 миллиона человек, что на 7,6% больше, чем в предыдущем 2015 году. В мае британская газета Telegraph сообщила, что на двух жителей Грузии приходится три туриста, а годовой поток туристов в Грузии превышает численность населения страны.

На "Кавказском узле" опубликованы специальные справочные материалы о Грузии "Старина Тбилиси" и "Влекущий Батуми".

Общее число иностранцев, посетивших Грузию в 2017 году, превысило 7,5 миллиона человек, что на 18,8% больше, чем в 2016 году. Число туристов - к туристам ведомство относит тех иностранных визитеров, которые пробыли в Грузии сутки или более - в 2017 году составило более 3,478 миллиона человек против 2,714 миллиона в 2016 году. Рост составил 27,9%, сообщил глава Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе 5 января.

Чаще всего в 2017 году в Грузию приезжали люди из Армении, Азербайджана и России, причем число визитеров из этих трех стран за год заметно выросло. Число посетивших Грузию граждан Армении выросло на 14,8%, Азербайджана - на 11,2%, россиян - на 34,1%, сообщило со ссылкой на Чоговадзе издание "Новости-Грузия".

По данным МВД Грузии, только в декабре 2017 года Грузию посетили более 600 тысяч иностранных визитеров - на 23,3% больше, чем в декабре 2016 года. В это число входят 234,9 тысячи туристов, рост по сравнению с декабрем 2016 года составил 31,7%.

Правительство Грузии определило развитие туристической отрасли одним из приоритетов бюджета в 2018 году с целью сделать страну привлекательной для туристов в любой сезон. Министерству охраны окружающей среды и сельского хозяйства поручено расширить зону защищенных природных территорий для привлечения в страну любителей экотуризма, параллельно планируется развивать винный, медицинский и спортивный туризм, сообщило агентство "Спутник-Грузия" 4 января.