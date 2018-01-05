05 января 2018, 14:37

Бибилов объяснил освобождение Лукавы просьбой властей Южной Осетии

Осужденный в Абхазии Георгий Лукава был передан Грузии по просьбе руководства Южной Осетии, заинтересованного в возвращении осужденных в Грузии граждан республики, рассказал Анатолий Бибилов.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря 2017 года Георгий Лукава, осужденный в Абхазии, был передан Грузии. Абхазская оппозиция раскритиковала это решение, заявив о нарушении "всех существующих норм уголовно-процессуального права". Передача Лукавы была частью процесса обмена заключенными, заявила 3 января пресс-служба президента Абхазии.

25 сентября 2013 года Верховный суд Абхазии приговорил Лукаву к 20 годам колонии и штрафу в 225 тысяч рублей, признав его одним из руководителей грузинского вооруженного формирования "Лесные братья", которое продолжило боевые действия после вывода грузинских войск из Абхазии. По данным МВД Грузии, под видом партизанской борьбы "лесные братья" занимались похищениями людей, контрабандой и другими преступлениями. Сам Лукава заявлял о своей невиновности.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов обратился с письмом к народу Абхазии, объяснив, что решение властей Абхазии освободить граждан Грузии в обмен на граждан Южной Осетии были приняты по просьбе руководства Южной Осетии, сообщило 4 января "АпсныПресс".

"Мы не могли предполагать, что удовлетворение данного прошения может привести к подобным последствиям, приведшим к внутриполитическому обострению. <...> Южная Осетия дорожит дружбой и братскими отношениями с Республикой Абхазия. Мы очень надеемся на то, что помощь братскому осетинскому народу, проявившаяся в доброй политической воле президента Р. Д. Хаджимба, не станет причиной общественно-политической напряженности в Абхазии", - процитировало письмо Бибилова агентство.

В свою очередь президент Абхазии Рауль Хаджимба подчеркнул, что, приняв решение освободить Лукаву, не нарушил Конституцию и другие законы республики.

"Решение было принято и мной как главой государства, основываясь на статье 53 Конституции Абхазии, которая как раз дает это полномочие. Впервые за все годы был создан соответствующий документ, который называется указом, где четко было прописано, кого мы помиловали, в отличие от того, что за все предыдущие годы каких-либо документов не было. Обмены производились лишь с ведома и воли первого лица", - приводит сегодня слова Хаджимбы "Sputnik Абхазия".

Напомним, что 3 января депутаты парламента Абхазии создали комиссию по расследованию передачи грузинским властям Георгия Лукавы. Они пообещали, что 5 января комиссия представит свое заключение по вопросу правомерности этого помилования.