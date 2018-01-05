05 января 2018, 14:10

Учебная граната обнаружена на улице в Махачкале

Сегодня в махачкалинском микрорайоне Учхоз сотрудники полиции оцепили территорию, где был обнаружен подозрительный предмет. Он оказался учебной гранатой.

Как сообщили в пресс-службе МВД Дагестана, в полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц Учхоза обнаружен предмет, похожий на гранату.

«Сотрудники полиции оцепили территорию, где был обнаружен этот предмет, и провели проверку. Выяснилось, что граната была учебной», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» руководитель пресс-службы МВД Дагестана Руслан Ибрагимгаджиев.

На месте работали кинологи с собаками и взрывотехники. К 13:00 мск оцепление было снято, передает портал "Кавказ. Реалии".

Согласно информации сервиса «Яндекс-карты», в микрорайоне Учхоз Махачкалы расположены в основном частные дома.

источник: корреспондент "Кавказского узла"