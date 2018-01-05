05 января 2018, 12:45

Волгоградцы пожаловались на химический запах в городе

Жители Тракторозаводского района Волгограда в последние дни заметили усиливающийся по вечерам неприятный запах. Они предположили, что источником запаха стали выбросы одного из местных заводов.

Как писал "Кавказский узел", волгоградцы нередко жалуются на загрязнение атмосферы. Так, в декабре 2016 года они заметили сильный запах сероводорода, а в июле 2017-го – едкий смог.

О неприятном запахе в Волгограде жители города вновь начали сообщать в соцсетях в последние дни, пишет сегодня портал "Волгоград Онлайн". При этом, по его данным, в вечернее и ночное время в областном центре нередко можно почувствовать химический запах или запах горелой пластмассы.

В службе надзора за экологией жалобу жителя Тракторозаводского района Волгограда Станислава Ершова от 4 января на неприятный запах пообещали рассмотреть, если соберется как минимум 10 подобных обращений, написал в тот же день V1.ru.

"Мне посоветовали собрать еще как минимум 10 жалоб. Только тогда специалисты возьмут нашу заявку в работу", - прокомментировал Станислав Ершов порталу, который также сообщил, что сам направит запрос в городскую лабораторию, оценивающую состояние окружающей природной среды.

Заметка портала вызвала дискуссию относительно источников неприятных запахов в городе и ситуации с экономикой.

"Я житель ТЗР и никаких запахов посторонних не чувствую. Заговор повсюду", - написал один из читателей под ником "Гость".

"Фтористый водород ощущался, когда ветер дул с алюминьки (имеет ввиду алюминиевый завод. – Прим. "Кавказского узла")", - подтвердил другой волгоградец-аноним.

"О каких предприятиях вы говорите? Все уж закрыты и разрушены", - пишет еще один "Гость".

"Остались те предприятия, которые больше всего отравляют среду. В "чистых" странах их не хотят, а у нас - пожалуйста. А воздух в городе действительно плохой", - написала читательница Надежда.

К 12.45 мск 5 января информации об ответе на запрос в лабораторию, оценивающую состояние окружающей природной среды в Волгограде, на портале нет. Главное управление МЧС России по Волгоградской области на своем сайте также не приводит никаких данных о загрязнении атмосферы в последние дни.