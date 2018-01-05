Одес Байсултанов. Фото http://www.minkavkaz.gov.ru/

05 января 2018, 10:40

Байсултанов рассказал о единой карте гостя для всех курортов Северного Кавказа

Министерство по делам Северного Кавказа разрабатывает единую карту гостя, которая позволит туристу побывать сразу на нескольких курортах СКФО, сообщил сегодня первый замглавы Минкавказа Одес Байсултанов.

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря 2017 года Одес Байсултанов был избран председателем совета директоров госкомпании "Курорты Северного Кавказа". Первоочередными задачами компании он назвал на максимально высоком уровне провести зимний сезон на курортах "Архыз" и "Эльбрус" и запустить в эксплуатацию первый горнолыжный курорт в Чечне - курорт "Ведучи". Госкомпания "Курорты Северного Кавказа" была организована в декабре 2010 года для реализации проекта туристско-рекреационного кластера на юге России, который планируется завершить в 2019 году. Проект является частью принятой стратегии развития Северного Кавказа до 2025 года. По проекту северокавказского туристического кластера на юге России должны строиться несколько горнолыжных курортов.

Об идее создания единой карты для туристов еще в 2015 году сообщил в интервью «Кавказскому узлу» замгенерального директора "Курортов Северного Кавказа" Максим Губа. Говоря о курорте «Архыз», он сообщил, что в рамках его развития будет создана единая карта, предусмотрено участие всех резидентов, гостиниц, ресторанов, туристических услуг в едином пакете для туристов. «Мы стараемся создать продукт, который будем тиражировать. В перспективе мы стремимся создать единый ски-пасс на всех курортах туристического кластера», - заявил тогда Максим Губа.

"Мы сейчас работаем над стратегией, чтобы единый ски-пасс, единая страховка и единая система обслуживания были на всех наших курортах", - заявил Одес Байсултанов.

Он пояснил, что такой картой можно будет воспользоваться, если, к примеру, турист приехали в Архыз на десять дней, и он хочет покататься не только на этом горнолыжном курорте, но и на других, а также желает посмотреть соседние регионы, познакомиться с кухней, обычаями, посетить исторические места.

"Туристу нужно будет взять на это время только одну карту гостя, а дальше уже набор услуг будет предоставляться по его выбору, начиная от транспортного обслуживания и проживания до выбора периода катания на том или ином курорте. То есть по единой карте будут предоставляться все услуги", - рассказал Одес Байсултанов.

По его словам, пробные единые карты гостя будут запущены в действие уже к следующему горнолыжному сезону. "Вероятно, сначала не с полным набором услуг, которые предоставляются на наших курортах", - добавил Байсултанов.

Он считает, что стратегия, предполагающая введение единой карты гостя, упростит и общую систему менеджмента на всех северокавказских курортах.

"Не могут отдельно "Архыз", отдельно "Эльбрус", отдельно "Ведучи", а в дальнейшем "Мамисон", "Армхи" и "Матлас" функционировать по собственным правилам. Общая система приведет к одинаковым конкурентным условиям, а туристы смогут получать интересующий набор услуг", - подчеркнул Одес Байсултанов в интервью, которое сегодня приводит РИА "Новости". 

Напомним, курорт "Архыз" уже работает в Карачаево-Черкесии, курорт "Эльбрус" расположен в Баксанском ущелье Кабардино-Балкарской Республики, курорт "Армхи" – в Ингушетии, курорт "Мамисон" - в Северной Осетии, а курорт "Матлас" планируется построить в Хунзахском районе Дагестана.

Примечание:

"Горячая линия" для туристов открыта в Кабардино-Балкарии", "Регионы Северного Кавказа презентовали инвесторам 21 проект", "Власти Ставрополья предложили новые сроки регистрации для туристов".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

05 января 2018, 21:17

05 января 2018, 20:32

05 января 2018, 19:49

05 января 2018, 18:35

  • Азербайджанский активист Казымов арестован на 30 суток

    Суд постановил поместить под административный арест члена партии Народного фронта Азербайджана Натига Казымова, признав его виновным в неподчинении полицейским. Активиста преследуют за гражданскую позицию, предполагают оппозиционеры.

05 января 2018, 17:49

  • Немецкие врачи отказались лечить Мачаликашвили

    После отказа руководства немецкой клиники принять Темирлана Мачаликашвили, раненного при спецоперации в Панкиси, грузинские врачи сегодня продолжили переговоры о его лечении в одной из зарубежных больниц.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ГЕРОЙ КАВКАЗА
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты