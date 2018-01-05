05 января 2018, 10:40

Байсултанов рассказал о единой карте гостя для всех курортов Северного Кавказа

Министерство по делам Северного Кавказа разрабатывает единую карту гостя, которая позволит туристу побывать сразу на нескольких курортах СКФО, сообщил сегодня первый замглавы Минкавказа Одес Байсултанов.

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря 2017 года Одес Байсултанов был избран председателем совета директоров госкомпании "Курорты Северного Кавказа". Первоочередными задачами компании он назвал на максимально высоком уровне провести зимний сезон на курортах "Архыз" и "Эльбрус" и запустить в эксплуатацию первый горнолыжный курорт в Чечне - курорт "Ведучи". Госкомпания "Курорты Северного Кавказа" была организована в декабре 2010 года для реализации проекта туристско-рекреационного кластера на юге России, который планируется завершить в 2019 году. Проект является частью принятой стратегии развития Северного Кавказа до 2025 года. По проекту северокавказского туристического кластера на юге России должны строиться несколько горнолыжных курортов.

Об идее создания единой карты для туристов еще в 2015 году сообщил в интервью «Кавказскому узлу» замгенерального директора "Курортов Северного Кавказа" Максим Губа. Говоря о курорте «Архыз», он сообщил, что в рамках его развития будет создана единая карта, предусмотрено участие всех резидентов, гостиниц, ресторанов, туристических услуг в едином пакете для туристов. «Мы стараемся создать продукт, который будем тиражировать. В перспективе мы стремимся создать единый ски-пасс на всех курортах туристического кластера», - заявил тогда Максим Губа.

"Мы сейчас работаем над стратегией, чтобы единый ски-пасс, единая страховка и единая система обслуживания были на всех наших курортах", - заявил Одес Байсултанов.

Он пояснил, что такой картой можно будет воспользоваться, если, к примеру, турист приехали в Архыз на десять дней, и он хочет покататься не только на этом горнолыжном курорте, но и на других, а также желает посмотреть соседние регионы, познакомиться с кухней, обычаями, посетить исторические места.

"Туристу нужно будет взять на это время только одну карту гостя, а дальше уже набор услуг будет предоставляться по его выбору, начиная от транспортного обслуживания и проживания до выбора периода катания на том или ином курорте. То есть по единой карте будут предоставляться все услуги", - рассказал Одес Байсултанов.

По его словам, пробные единые карты гостя будут запущены в действие уже к следующему горнолыжному сезону. "Вероятно, сначала не с полным набором услуг, которые предоставляются на наших курортах", - добавил Байсултанов.

Он считает, что стратегия, предполагающая введение единой карты гостя, упростит и общую систему менеджмента на всех северокавказских курортах.

"Не могут отдельно "Архыз", отдельно "Эльбрус", отдельно "Ведучи", а в дальнейшем "Мамисон", "Армхи" и "Матлас" функционировать по собственным правилам. Общая система приведет к одинаковым конкурентным условиям, а туристы смогут получать интересующий набор услуг", - подчеркнул Одес Байсултанов в интервью, которое сегодня приводит РИА "Новости".

Напомним, курорт "Архыз" уже работает в Карачаево-Черкесии, курорт "Эльбрус" расположен в Баксанском ущелье Кабардино-Балкарской Республики, курорт "Армхи" – в Ингушетии, курорт "Мамисон" - в Северной Осетии, а курорт "Матлас" планируется построить в Хунзахском районе Дагестана.