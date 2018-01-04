04 января 2018, 21:33

Деньги пенсионеров четырех сел похищены в Армении

Полицейские задержали подозреваемого в хищении 12,6 миллиона драмов из машины почты Армении в Араратской области. Деньги, предназначавшиеся для выплат пенсий, пока не найдены.

Сообщение о краже денег из автомобиля почты Армении поступило в полицию сегодня днем. Оперативная группа установила, что из почтовой машины похищены 12,6 млн драмов (около 26 тысяч долларов).

Похищенные деньги в шести мешках предназначались для выплаты пенсий жителям четырех сел в Араратской области. Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его в Ереване через несколько часов после инцидента, сообщило Newsarmenia.

Задержанный мужчина - 31-летний житель села Норашен Араратской области. По данным правоохранителей, мужчина ехал на своей машине за автомобилем почты и выбирал момент, чтобы похитить из открытого автомобиля мешки с деньгами, сообщило News.am.

В полиции не уточнили, когда пожилые жители Араратской области смогут получить пенсионные выплаты.