04 января 2018, 20:30

Торговцы рынка в Ессентуках начали акцию протеста

Администрация рынка в Ессентуках решила повысить стоимость аренды мест для торговцев, рассказал сегодня депутат парламента Ставрополья.

Предприниматели, торгующие фруктами и овощами на Центральном рынке в Ессентуках, начали забастовку после решения администрации установить павильоны-контейнеры и повысить стоимость аренды торговых мест.

Собрание возмущенных торговцев проходило в Базарном переулке где и велась торговля, сообщило сегодня издание "Блокнот-Ставрополь".

Скриншот сообщения на странице депутата Сысоева в Facebook.По словам депутата Александра Сысоева, власти Ессентуков несколько лет назад отдали Базарный переулок в аренду коммерческой структуре, которая сдает места для торговли овощами и фруктами частным предпринимателям.

"Вместо павильонов они используют авто, в них и товар хранят. Теперь рынок намерен установить контейнеры, цена аренды места вырастет. Торговцы забастовали", - написал депутат Сысоев на своей странице в Facebook. 

Парламентарий отметил, что в случае повышения цен аренды предприниматели будут вынуждены повысить цены на свою продукцию, что ударит по жителям Ессентуков. Депутат также добавил, что городская администрация могла бы непосредственно сдавать торговцам места в базарном переулке, обеспечивая дополнительный доход бюджета.

"Кавказский узел" в октябре писал об акции протеста на Козьем рынке в Нальчике. Женщины, торгующие на рынке национальными изделиями ручной работы, выступили против требований собственника рынка заплатить за строительство крытого павильона. Мэрия Нальчика заявила, что проект реконструкции рынка будет доработан с учетом интересов арендаторов.

Примечание:

"Погорельцы с "Дагэлектромаша" потребовали выплатить правительственные компенсации", "Погорельцы грозненского рынка свернули торговлю из-за отказа в компенсациях", "Мэрия Тбилиси разрешила уличную торговлю на Новый год".

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