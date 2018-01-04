04 января 2018, 04:52

Работа Керченской переправы возобновлена

Паромное сообщение между Крымом и Кубанью через Керченский пролив, прерванное из-за тумана, восстановлено.

"Кавказский узел" сообщал, что 3 января в 17.25 мск паромное сообщение через Керченский пролив было приостановлено из-за недостаточной видимости.

Работа Керченской переправы возобновлена, говорится в сообщении, опубликованном сегодня в 01.52 мск на сайте главного управления МЧС по Крыму.

Движение паромов осуществляется по фактическим погодным условиям, сообщается на сайте оператора паромной переправы ООО "Морская дирекция".

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в дневное время в районе Тамани будет облачно, без осадков. Температура воздуха составит 10 градусов тепла. Ожидается западный ветер со скоростью до пяти метров в секунду. Осадки не прогнозируются в ночь на 5 января. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для уточнения прогноза.

С материалами о работе Керченской переправы, соединяющей Крым и Кубань, можно ознакомиться на специальной тематической странице "Кавказского узла" "Керченская переправа". Кроме того, в "Справочнике" можно прочитать справку "Переправа "Кавказ - Керчь".