03 января 2018, 18:01

Приостановлена работа Керченской переправы

Паромное сообщение между Краснодарским краем и Крымом приостановлено в условиях тумана.

По данным спасателей, паромы перестали курсировать через Керченский пролив сегодня в 17:25 мск.

Переправа была закрыта из-за недостаточной видимости, отмечается на сайте МЧС Крыма.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в районе Тамани облачная погода без осадков, температура воздуха +8 градусов, скорость ветра шесть метров в секунду. В ночь на 4 января также без осадков, воздух охладится до +2 градусов, ветер стихнет до 4 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен в легкой версии, имеют возможность корректировать данные метеорологов для боле точного прогноза.

Новости о работе переправы через Керченский пролив, соединяющей полуостров Крым с Краснодарским краем, публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Керченская переправа". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Переправа "Кавказ - Керчь".

Примечание:

"Установлена половина свай Керченского моста", "Рабочий погиб при строительстве Керченского моста", "Установлена первая опора Керченского моста".

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