03 января 2018, 14:37

Туман нарушил работу аэропорта Волгограда

Из-за тумана сегодня задержан вылет двух рейсов в Москву из волгоградского аэропорта, один рейс отменен. Также задержан прилет двух самолетов из Москвы.

Как сообщал "Кавказский узел", туман осложнил работу волгоградского аэропорта 2 января. Тогда также были задержаны вылеты рейсов в Москву и отложен прилет самолета из Москвы. Аэропорт возобновил работу в штатном режиме к вечеру того же дня.

"По метеоусловиям Волгограда, (из-за) сильного тумана в настоящее время задерживается прилет рейсов из Москвы. Аэропорт работает по фактической погоде", - цитирует сегодня представителя аэропорта ТАСС.

По данным онлайн-табло на сайте аэропорта Волгограда, вылет в Москву рейса компании "Аэрофлот" задержан с 11.35 мск до 19.20 мск, а рейс в 14.30 мск отменен. При этом московский рейс компании S7 перенесен с 11.50 мск на 19.30 мск.

Также, согласно данным онлайн-табло, задержан прилет рейсов компаний "Аэрофлот" и S7 с 10.35 мск до 18.20 мск и с 11.00 мск до 18.30 мск соответственно. Рейс СУ 1188 компании "Аэрофлот", прибытие которого ожидалось в 13.30 мск, отменен.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Волгограде облачно, температура -2 градуса Цельсия, ветер южный, 4 м/с. В ночь на 4 января ожидается также облачная погода, похолодает до -3 градусов. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.