Сотрудники полиции ведут Заура Дадаева по коридору суда. Москва, апрель 2015 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла"

02 января 2018, 17:06

Заур Дадаев этапирован в Карелию

Уроженец Чечни Заур Дадаев, осужденный по делу об убийстве Бориса Немцова, этапирован в исправительную колонию строгого режима №9 города Петрозаводска.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд России 10 октября 2017 года незначительно смягчил приговор по делу об убийстве политика Бориса Немцова, отменив штрафы, но подтвердив сроки заключения. Прокуратура выступила против требования адвокатов семьи Бориса Немцова рассматривать его убийство как посягательство на жизнь политического деятеля. С этим согласились и осужденные.

13 июля 2017 года Московский окружной военный суд вынес приговор пятерым уроженцам Чечни, обвиненным в убийстве Бориса Немцова. Заур Дадаев, которого следствие сочло исполнителем убийства, был приговорен к 20 годам колонии. Анзора Губашева, Шадида Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева суд приговорил к длительным срокам лишения свободы, от 11 до 19 лет. Родственники осужденных назвали приговор несправедливым и заявили о недоказанности вины, защита обжаловала решение суда. Дочь политика Жанна Немцова также обжаловала приговор, потребовав его отмены и возвращения дела в прокуратуру.

Федеральная служба исполнения наказаний приняла решение, что Заур Дадаев будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима №9 в Петрозаводске, сообщает сегодня карельское издание "Столица на Onego".

Заура Дадаева уже этапируют из Москвы в Петрозаводск через Санкт-Петербург, информирует сегодня издание “Кавказ.Реалии”.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Бориса Немцова. Материалы о расследовании убийства Немцова "Кавказский узел" публикует на странице "Немцов". Также "Кавказским узлом" в разделе "Справочник" размещена справка "Чеченский след в убийстве Немцова".

Примечание:

"Адвокат Заурбек Садаханов покинул Россию из-за угроз", "ЕСПЧ обязал Россию выплатить Эскерханову 6000 евро", "Свидетель по делу Немцова положительно охарактеризовал подсудимых".

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