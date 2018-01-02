Горная дорога в Грузии. Фото: Сайт департамента автодорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, http://www.georoad.ge/?lang=geo&act=news&func=menu&uid=1514853875

02 января 2018, 16:53

Движение по двум международным трассам возобновлено в Грузии

Проезд по дорогам к грузино-армянской и грузино-турецкой границам, ограниченный 1 января из-за снегопада, открыт сегодня для всех видов транспорта.

Как писал "Кавказский узел", вечером 1 января из-за снегопада были закрыты две международные трассы. Участок еще одной дороги, Кутаиси - Алпана - Мамисонский перевал, был блокирован лавиной.

Дорожники расчистили снег на участке 90-112 км трассы Ахалцихе - Ниноцминда, ведущей к границе с Арменией, и 1-36 км трассы Ахалкалаки - Карцахи, ведущей к турецкой границе, сообщил сегодня департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии, передает "Интерфакс".

Однако, по данным ведомства, из-за сильного снегопада и ограниченной видимости сегодня в полдень было закрыто движение на участке дороги республиканского значения Кода – Парцхиси - Манглиси – Цалка - Ниноцминда, ведущей к грузино-армянской границе, сообщает "ИнтерпрессНьюс".

Полностью закрыто движение и по дороге Кала - Ушгули в высокогорной Сванетии - там сильный снегопад, есть опасность схода лавин. Кроме того, остается закрытым движение по трассе Кутаиси - Алпана - Мамисонский перевал и по Военно-Грузинской дороге, со ссылкой на департамент автодорог информируют "Новости-Грузия". 

По данным МЧС Северной Осетии на 07:00 мск, с российской стороны на Военно-Грузинской дороге образовалась очередь из 94 машин, на которых приехали 102 человека.

Примечание:

"Грузия закрыла дорогу к границе с Арменией", "Шесть дорог перекрыты в Армении из-за снегопада", "Закрыто движение по Транскаму и Военно-Грузинской дороге".

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