04 января 2018, 07:00

Северный Кавказ в 2017 году: преследование геев, земельные конфликты, смена власти в Дагестане

Минувший год в Северо-Кавказском федеральном округе запомнился акциями протеста дальнобойщиков, сменой руководства в Дагестане, конфликтами вокруг распределения земель, преследованием геев в Чечне и боевыми столкновениями в противостоянии силовиков и боевиков. "Кавказский узел" подвел итоги самих значимых событий на Северном Кавказе.

Предновогодние сюрпризы от боевиков

Конец года в нескольких регионах Северного Кавказа отмечен спецоперациями и перестрелками, в том числе и в регионах, в которых ранее боевики не были особо активны - Ставрополье и Карачаево-Черкесии.

Так, в ночь на 20 декабря в Ставрополе мужчина взорвал гранату в многоквартирном доме, после чего был убит силовиками. В квартире силовики нашли самодельное взрывное устройство мощностью до 5 кг в тротиловом эквиваленте. Убитый – 25-летний уроженец Карачаево-Черкесии, который, предположительно, являлся участником "зеленчукской" группы боевиков, предполагают правоохранители.

18 декабря силовики сообщили об убийстве пятерых боевиков на окраине станицы Зеленчукская в Карачаево-Черкесии. По версии силовиков, эти люди планировали теракты в людных местах.

Спецоперации в Ставрополе и в станице Зеленчукской в Карачаево-Черкесии связаны между собой и свидетельствуют об усилении боевиков на Северном Кавказе, предположили журналисты Василий Балдицын и Антон Чаблин.

С коллегами не согласен журналист Forbes Орхан Джемаль. "Время от времени какие-то группы что-то предпринимают по мере возможности. Но на фоне всех остальных республик Северного Кавказа, а также Москвы и Санкт-Петербурга это никакая не радикализация", - прокомментировал Орхан Джемаль "предновогодние" спецоперации.

Несколько спецопераций в ноябре-декабре прошло и в регионах, в которых боевики традиционно проявляли активность последние годы. Так, 16 декабря в селе Губден Карабудахкентского района Дагестана был введен режим КТО. 17 декабря утром силовики вступили в перестрелку с вооруженными людьми, укрывшимися в частном доме. При штурме дома были убиты три человека. Один из них опознан как Алигаджи Хамутаев, который, по данным силовиков, был лидером "губденской" группировки.

15 декабря, когда силовики попытались остановить автомобиль в Урванском районе Кабардино-Балкарии, по ним был открыт огонь. Национальный антитеррористический комитет сообщил об убийстве одного боевика - 29-летнего жителя республики Аслана Урусова. По данным источника в правоохранительных структурах, в бою два силовика получили контузии.

Несколько боевиков вечером 5 ноября атаковали блокпост у селения Яндаре в Назрановском районе Ингушетии. Смертник подорвал в здании поста ДПС бомбу, мощность которой, по данным силовиков, составила 7-8 кг в тротиловом эквиваленте, погибли два сотрудника полиции. Сообщники смертника вступили в бой с силовиками, НАК рапортовал о двух убитых боевиках.



Дальнобойщики против "Платона" и таможни

Весной минувшего года дальнобойщики из регионов СКФО проводили акции с требованием отмены системы "Платон", введенной в 2015 году для взимания платы за проезд большегрузов по федеральным трассам. Одной из наиболее многочисленной стала акция дальнобойщиков у дагестанского города Манас - здесь, по данным на вечер 23 апреля, бастовало более 350 водителей и владельцев грузовиков. К акции присоединились дальнобойщики в Ингушетии, Карачаево-Черкесии.

Протесты дальнобойщиков в Дагестане и в других регионах стали громким событием общероссийского масштаба. В поддержку их требований выступили журналист Максим Шевченко, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, и оппозиционер Алексей Навальный. Власти задействовали против протестующих полицию, ОМОН, Росгвардию и военных, а также попытались договориться с недовольными. Многие из протестующих водителей пришли к компромиссу с властями. Дагестанские дальнобойщики прекратили акцию, сообщив, что переговоры по ранее выдвинутым водителями требованиям власти продолжат с представителями инициативной группы. Дальнобойщики из Северной Осетии прекратили забастовку, решив создать профсоюз для помощи в заключении договоров на перевозки и решении проблем водителей.

Водители большегрузов не смогли отменить систему "Платон", но смогли достучаться до власти и отстоять свои интересы, считает главный редактор дагестанской газеты «Новое дело» Гаджимурад Сагитов.

Дагестанские дальнобойщики против таможни

Акция протеста дальнобойщиков состоялась 31 октября на границе с Азербайджаном. Водители на акции протеста пожаловались на поборы, оскорбительное обращение и очереди. После этого был уволен сотрудник, оскорбивший водителей, глава Дагестана Владимир Васильев потребовал обеспечить нормальный пропуск машин через границу с Азербайджаном. 8 ноября дальнобойщики сообщили о заметном улучшении ситуации на таможне, отметив, что очереди на границе исчезли, поборы прекратились.

"Дальнобойщики сломали коррупционные схемы на таможне, о которых знали и в правительстве республики и в правоохранительных органах", - отметил Гаджимурад Сагитов.

Земельные конфликты в Кабардино-Балкарии и Дагестане

В Нальчике жители микрорайона Вольный аул создали одноименную общественную организацию, требуя выделить им земли для строительства жилых домов в своем селе. 8 ноября глава Нальчика Арсен Алакаев сообщил, все жители Вольного аула, желающие получить земельные участки, "получат их, но в рамках закона, то есть на торгах". Однако организация не была допущена к торгам в связи с тем, что Минюст потребовал признать общественную организацию "Вольный аул" экстремистской и ликвидировать ее. При этом в отношении главы "Вольного аула" Аслана Иритова было возбуждено уголовное дело о сопротивлении сотрудникам полиции. Иритов отвергает обвинения, отмечая, что является инвалидом - у него нет кистей рук.

Аукцион выиграла другая организация жителей микрорайона "Нальчик за свои права", которая, по мнению активистов, была создана специально для участия в торгах.

Конфликт общественной организации «Вольный аул» с властями Нальчика имеет схожие черты с конфликтами в других районах республики, отметил эксперт по земельным вопросам Адам Медалиев.

По его словам, в селении Нартан ситуация не лучше, хотя до массовых протестных акций пока дело не дошло. «Закон гарантирует пяти категориям граждан право на бесплатное получение земельных участков. Но власть не хочет выделять бесплатные участки», - констатировал Медалиев.

Он также обратил внимание на преследование главы «Вольного аула». «Посмотрите, как сработали силовики в отношении Иритова. Так могут поступить с каждым думающим жителем республики», - сказал Медалиев.

Земельная проблема в республике не только не решается, но и усугубляется, это касается, не только земель под индивидуальное жилищное строительство, но и земель сельхозназначения. Конфликт в Вольном ауле будет иметь продолжение в 2018 году, если власть будет действовать, игнорируя интересы людей, полагает эксперт. "На сегодняшний день даже намека на то, что земельная проблема в Кабардино-Балкарии будет решена, нет", - заявил Медалиев.

В дагестанском ауле Терекли-Мектеб 14 июня прошел общероссийский съезд ногайского народа, в котором приняли участие около 6 тысяч делегатов из разных регионов России. Съезд был организован инициативной группой, заявившей об обострении земельного вопроса, связанного с планами властей Дагестана присвоить поселениям, находящимся на землях отгонного животноводства, статус населенных пунктов. По мнению жителей Ногайского района республики, таким образом идет наступление на территории компактного проживания ногайцев. По итогам съезда была принята резолюция и обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой решить земельную проблему. Непродуманная политика властей Дагестана относительно земель отгонного животноводства может привести к конфликтам, а решение земельного вопроса будет иметь важное политическое значение, заявили опрошенные "Кавказским узлом" участники съезда.

"В 2017 году земельные конфликты вспыхивали в разных частях республики – в Ногайском районе, на территории Новолакского, южном Дагестане, а также продолжал тлеть конфликт на Кумыкской равнине", - отметил политический обозреватель газеты "Черновик" Магомед Магомедов.

"Они (земельные конфликты) будут возникать, когда политические явления накладываются на экономические. Так произошло и в Ногайском районе. После того, как к власти пришел глава района, устраивающий местное население, протесты закончились", - отметил Гаджимурад Сагитов.

Возвращение из Сирии

В 2017 году в Россию несколькими большими группами вернулись из Сирии и Ирака женщины и дети. Всего в 2017 году с Ближнего Востока возвращены 93 российских гражданина, сообщил 14 декабря представитель парламента Чечни в Совете Федерации Зияд Сабсаби. В основном они возвращаются через Грозный. Чеченские власти используют возвращение женщин и детей из Сирии и Ирака в пропагандистских целях, считают жители Чечни.

По данным исполнительного директора чеченского информационно-аналитического агентства «Объектив» Алпы Газиевой, в Россию вернулись 135 человек, сообщает 21 декабря ТАСС.

При этом некоторые из женщин задерживаются силовиками, против них возбуждаются уголовные дела. 14 ноября стало известно, что силовики задержали трех жительниц Дагестана, прилетевших из Сирии в Чечню. Преследованием вернувшихся из Сирии и Ирака женщин действуют на руку вербовщикам боевиков и мешают возвращению женщин и детей из Сирии, заявили "Кавказскому узлу" эксперты.

Возвращение женщин и детей домой является одним из самых важных итогов года, считают дагестанские журналисты. "Женщины, которые уехали вместе с детьми в Сирию и Ирак, сделали свой выбор осознанно. Но дети невиновны, и они не заслуживают того, чтобы находиться в сложных условиях, в условиях войны. Поэтому было очень важно, чтобы они вернулись", - отметил Гаджимурад Сагитов.

"Это стало и очень мощным пропагандистским событием за историю существования ИГИЛ (запрещенная судом террористическая организация – прим. «Кавказского узла»). Семьям, пожелавшим уйти в Сирию, был дан неформальный зеленый коридор, чтобы они смогли спокойно уйти из Дагестана в зону конфликта. Теперь, когда произошел перелом в войне с международным терроризмом, Россия показала, что готова принять обратно женщин и детей и считает их своими гражданами. Это серьезное гуманитарное достижение, которое далось нашей верхушке с трудом", - отметил политический обозреватель Магомед Магомедов.

Главное событие для Дагестана - отставка Абдулатипова

Президент России 3 октября принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил временно исполняющим обязанности главы республики руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Владимира Васильева. Новый глава республики пообещал не назначать чиновников, исходя из принципа национального квотирования. 5 октября он заверил в своем выступлении перед правительством и парламентом Дагестана, что "намерен предоставить возможность исполнять обязанности всем, кто сейчас работает, и далее смотреть по делам", 6 октября Васильев отправил правительство Дагестана в отставку. При этом Абдулатипов призвал Васильева обойтись без реформ в команде, а махачкалинцы призвали нового руководителя сделать акцент на борьбе с коррупцией.

При выборе преемника Абдулатипова Кремль сделал ставку на медовый месяц жителей Дагестана с "варягом", чтобы обеспечить нужный Путину результат на президентских выборах в 2018 году, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Ажиотаж вокруг смены главы республики вынудил федеральные власти поспешить с выбором и найти временную компромиссную фигуру, равноудаленную от всех кланов, но после сентября 2018 года Васильев в кресле главы республики не задержится, считают главреды дагестанских СМИ.

Самым важным событием в Дагестане в 2017 году стала смена власти, считает Гаджимурад Сагитов. "Рамазан Абдулатипов был назначен экстренно и экстренно снят", - отметил он.

"Смена главы Дагестана стала не только общедагестанским событием, но и событием федерального масштаба... Впервые был сломан принцип, которым руководствовались раньше, - принцип назначения местных кадров. Ситуация в Дагестане настолько сильно ухудшилась, что превратилась в состояние полного абсурда – и политического, и правового, и экономического. Это было видно и во взаимоотношениях государство-религия, государство-силовые структуры, государство-общественность. Поэтому было решено ввести внешнее управление. Об этом говорит то, что глава назначен из Москвы, ожидается приезд прокурора из другого региона. Также, скорее всего, председатель Верховного суда республики будет не дагестанец. Многие ключевые посты займут варяги, которые проведут антикризисное управлении. Этим самым нам показывают, насколько республика отстала от тех стандартов, по которым живет остальная Россия. И неизвестно, когда теперь дагестанские политические элиты, потерявшие к себе доверие, смогут вернуть доверие со стороны руководства страны", - отметил Магомед Магомедов.

Преследование геев

1 апреля "Новая газета" опубликовала материал о массовых задержаниях и убийствах в Чечне мужчин, заподозренных в нетрадиционной сексуальной ориентации. 4 апреля издание сообщило о действующей в Аргуне "секретной тюрьме" для геев в здании бывшего РОВД.

Публикация "Новой газеты" вызвала резкую реакцию со стороны властей Чечни, которые заявили, что, если бы в регионе были геи, с ними расправились бы их же родственники. 25 апреля депутаты ПАСЕ приняли резолюцию, в которой раскритиковали ситуацию с правами человека на Северном Кавказе, включив в нее заявление по ситуации с представителями ЛГБТ-сообщества в Чечне.

"Российская ЛГБТ-сеть" опубликовала доклад о фактах преследования геев в Чечне. В основу доклада о фактах преследования ЛГБТ легли показания 33 человек из Чечни, подвергнутых незаконным задержаниям и пыткам в ходе нескольких кампаний против гомосексуальных людей.

Преследования представителей ЛГБТ-сообщества "не выбиваются из той системы власти, которая действует в Чечне", при этом федеральный центр подобное отношение к ЛГБТ не практикует, отметил старший научный сотрудник Центра этнополитических исследований Института этнологии и антропологии РАН Ахмет Ярлыкапов.

Из-за преследований чеченских геев Россия несет репутационные потери на международном уровне, однако они не настолько велики, чтобы Москва вступила в конфликт с Кадыровым, считает ученый.

Похищения людей в Чечне поставлены на поток

По подсчетам "Кавказского узла", в Чечне в 2017 году родственники не менее 51 человека сообщили об их похищении. Жертвами похитителей становились люди из разных кругов - родственники членов подполья, люди, заподозренные в симпатиях к радикальному исламу, близкие тех, кто отправился воевать в Сирию на стороне антиправительственных сил, люди, заподозренные в гомосексуальной ориентации, предприниматели. Ситуация с исчезновениями людей в Чечне стала напоминать обстановку во время второй чеченской кампании, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Учащение случаев похищений в Чечне связано с активизацией конфликта между "кадыровцами" и "вооруженным подпольем" в начале года, сказал 30 декабря корреспонденту "Кавказского узла" член совета ПЦ "Мемориал" Олег Орлов.

"Период с конца 2016 года по начало 2017 года ознаменовался несколькими вооруженными столкновениями. Последовала жесткая реакция Рамзана Кадырова, местами истерическая, что вылилось в активизацию государственного террора. Отсюда не только похищения, но и незаконные, внесудебные казни", - сказал правозащитник.

Покаяния перед властями стали нормой жизни

29 марта в новостной программе телеканала "Грозный" местная жительница Марет Занзулаева, выступавшая ранее на сходе сельчан в селении Давыденко Ачхой-Мартановского района, извинилась за свои высказывания относительно земельного конфликта и опровергла информацию об избиении людей силовиками. Сход жителей, который прошел 26 марта, был разогнан силовиками. Со слов сельчан, в ходе стычки силовики избивали людей, стреляли в воздух и задержали троих человек. Жители села распространили через мессенджер WhatsApp обращение к главе Чечни в надежде довести сведения о конфликте до Кадырова. С извинениями женщина выступила после того, как в селении побывал спикер парламента Чечни Магомед Даудов. По мнению местных жителей, Марет Занзулаеву, была вынуждена извиниться.

Созданная по поручению Даудова для решения конфликта комиссия заняла сторону местных властей, потребовав от сельчан выплатить крупные штрафы и заняться оформлением аренды участков, на которых ими начато возведение самовольных построек. Сельчане отказывались платить штрафы, заявляя о коррупции чиновников - об этом и о самом силовом разгоне говорилось в распространенном в Интернете видеоролике из Давыденко, где было запечатлено и эмоциональное выступление Марет Занзулаевой.

В Грозном 18 августа силовики организовали массовое покаяние местных жителей, подписавших обращение к генпрокурору России с требованием привлечь к уголовной ответственности тех, кто пытал родственников обвиняемых в причастности к боевикам Магомеда Тарамова и Джамалая Тазбиева. Сами Тарамов и Тазбиев заявили о своей невиновности в суде и рассказали о пытках. Они являются жителями поселка Красная Турбина на окраине Грозного, и в суд приходили поддержать их большое количество родственников и соседей. Письмо генпрокурору Юрию Чайке, которое подписали 150 жителей Чечни, было направлено 16 августа. 17 августа местные жители сообщили о задержании и избиениях в одном из отделов полиции Грозного родственников Магомеда Тарамова и Джамалая Тазбиева. Акция массового покаяния прошла в центре Грозного - людей, подписавших письмо Чайке, собрали в здании одной из силовых структур и на автобусе привезли на место акции.

"Кадыровский" стиль травли вышел за пределы Чечни

Компания Comedy Club Production, руководство канала ТНТ и актриса Екатерина Скулкина четыре раза извинились за сценку, где одна из актрис сыграла девушку, которая работает в эскорт-агентстве. Пользователи соцсетей сочли, что актрисы высмеяли девушку из Ингушетии. В соцсетях после выхода шоу в эфир были озвучены угрозы участницам Comedy Woman. Возле здания ТНТ собрались несколько десятков агрессивно настроенных уроженцев Северного Кавказа и попытались ворваться в редакцию телеканала.

Скандал с Comedy Woman выявил тренд на копирование молодежью "кадыровского" стиля травли, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и кавказоведы.

На протяжении последних лет "практика публичных унижений используется властями Чечни", отметила программный директор по России правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Локшина. "Такая практика оказалась заразительной и за пределами Чечни, распространилась уже и на низовом уровне. Трудно не увидеть сходства поведения молодых людей, требующих извинений, с манерой поведения главы Чечни и его силовиков, которые не первый год систематически требуют от кого-нибудь публичных извинений на камеру", - указала Локшина.

Карачаево-Черкесия - борьба за прямые выборы

5 декабря избирком Карачаево-Черкесии направил в республиканский парламент ходатайство инициативной группы по проведению референдума о прямых выборах главы республики. Инициативу поддержал Конгресс карачаевского народа. Однако 25 декабря депутаты проголосовали за отказ от референдума. Это решение принято с оглядкой на позицию Кремля, предположили представители "Партии возрождения России", партий "Яблоко" и "РОТ Фронт".

Население республики осознало, что руководители, избранные путем прямых выборов, более самостоятельны, больше думают о своем народе и меньше обязаны людям, которые стоят выше них, прокомментировал идею референдума заслуженный деятель искусств РСФСР Борис Тохчуков.

"Власти должны прислушаться к желаниям народа. А желание быть причастным к политической жизни – это необходимая потребность для жителей КЧР. Наш народ был очень активен на выборах, начиная с 1990-х годов. Эта активность должна быть возвращена", - сказал Борис Тохчуков.

Жители Карачаево-Черкесии должны сами выбирать свое будущее и руководителей, которые причастны к их будущему, согласен председатель Конгресса карачаевского народа Кады Халкечев. "Даже если их выбор будет ошибочным, то они сами будут нести ответственность за сделанный выбор. А назначенцы абсолютно не чувствуют ни ответственности, ни обязательства перед народом", - сказал он, добавив, что Конгресс разработал "ряд действий на 2018 год" для восстановления прямых выборов.

Задержание четвертого подозреваемого в убийстве Фраля Шебзухова

9 декабря в Карачаево-Черкесии по подозрению в причастности к убийству советника главы Карачаево-Черкесии, бывшего главы Адыге-Хабльского района Фраля Шебзухова в 2010 году был задержан Рустам Копсергенов. 14 декабря следствие объявило, что Копсергенов признался в передаче от заказчика исполнителям убийства 500 тысяч рублей. Ранее, в 2012 году, по этому делу были задержаны три жителя Черкесска, которых суд приговорил к лишению свободы на сроки от 14 до 19 лет.

"Население республики ждет раскрытия этого дела, имен заказчиков и окончательного решения суда по этому делу. После конкретных результатов только можно будет говорить о прогрессе в этом деле", - прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" ход расследования резонансного убийства председатель Конгресса карачаевского народа Кады Халкечев.

Он добавил, что задержание четвертого подозреваемого в убийстве Шебзухова и сообщения о его признании - недостаточная причина для повышения доверия общественности к правоохранительным органам, считает он.

Саид Амиров - слухи о смерти и отказ в освобождении

Европейский суд по правам человека 17 октября признал нарушение прав пожизненно осужденного Саида Амирова и присудил ему 8 тысяч евро. Соль-Илецкий районный суд Оренбургской области 15 декабря отказался удовлетворить ходатайство об освобождении по состоянию здоровья бывшего мэра Махачкалы. Российские и зарубежные врачи, обследовавшие передвигающегося в инвалидной коляске Амирова, сошлись во мнении, что он должен быть освобожден, заявила защита. Однако тюремные врачи представили заключение о том, что инвалидность Амирова позволяет ему оставаться в колонии. Судья согласился с выводами экспертизы о состоянии здоровья Саида Амирова, которая была сделана тюремными врачами, не приняв во внимание экспертизы, предоставленные защитой, заявил адвокат Владимир Постанюк.

Перед судом по делу Амирова появилась информация о его смерти. Об этом сначала написали в одном из телеграм-сообществ, после чего о смерти Амирова сообщили несколько федеральных и региональных СМИ. 29 ноября адвокату Расулу Абдуталимову удалось встретиться с осужденным в колонии "Черный дельфин".

Активы и бизнес Саида Амирова пока остаются под контролем его сторонников, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. "Кавказский узел" провел ревизию былой империи бывшего мэра Махачкалы.

Приговор по делу об убийстве Немцова

Верховный суд России 10 октября незначительно смягчил приговор по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, отменив штрафы, но подтвердив сроки заключения пятерым уроженцам Чечни. Таким образом вступил в силу приговор, вынесенный 13 июля Московским окружным военным судом, который решил отправить в колонию на 20 лет признанного исполнителем убийства Заура Дадаева. Анзор Губашев приговорен к 19 годам, Шагид Губашев - к 16 годам, Тамерлан Эскерханов - к 14 годам, Хамзат Бахаев - к 11 годам лишения свободы.

Прокуратура выступала против требования адвокатов семьи Бориса Немцова рассматривать его убийство как посягательство на жизнь политического деятеля. С этим согласились и осужденные, которые вновь заявили о своей невиновности. Представители семьи Немцова высказались за отмену приговора Хамзату Бахаеву. Адвокат Вадим Прохоров заявил о поддержке жалобы защиты Бахаева в части его непричастности к убийству политика. "Мы считаем, что его участие в убийстве не было доказано", - сказал Прохоров.

Верховный суд России признал законным приговор по делу об убийстве Бориса Немцова, несмотря на заявления стороны защиты о том, что суд первой инстанции нарушал принцип состязательности сторон, а также права подсудимых и присяжных.

Северная Осетия - борьба элит и слухи об отставке Битарова



Политическая жизнь в Северной Осетии в текущем году прошла на фоне слухов о готовящейся отставки главы республики Вячеслава Битарова, занявшего свой пост годом ранее. Так, 26 сентября газета «Ведомости» сообщила, что глава Северной Осетии может быть отправлен в отставку «в ближайшем будущем». За месяц до этого североосетинское издание "Абон" сообщило, что замглавы Минфина России пригрозил Битарову отставкой, указав на проведение неэффективной долговой и бюджетной политики в республике. Представители Битарова отвергли возможность его ухода с поста главы республики.

Очевидных оснований для отставки Вячеслава Битарова спустя год после назначения главой Северной Осетии нет, а слухи могли быть вызваны конфронтацией внутри политических элит республики, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

«За год глава региона не может проявить себя как эффективный и хозяйственный руководитель, для этого банально мало времени», - заявил политолог Дмитрий Орешкин.

Слухи спровоцированы "очередным локальным противоборством" различных политических элит в Северной Осетии, которые недовольны Битаровым в связи с распределением министерских постов при формировании правительства республики, считает политолог Борис Койбаев. По информации Койбаева, после формирования Битаровым правительства недовольные "появились во всех сферах". Он также отметил, что в республике «есть междоусобицы, связанные в том числе с покупкой и продажей земель».

Автор: Гор Алексанян, Олег Краснов; источник: корреспонденты "Кавказского узла"