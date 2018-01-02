02 января 2018, 01:27

Пять человек получили травмы в Грузии при использовании пиротехники

Троим пострадавшим от взрывов пиротехники в ночь на Новый год потребовалась частичная или полная ампутация пальцев.

Всего в больницы 1 января с ожогами и травмами, полученными при взрыве пиротехники, обратились пять человек. Петарды взорвались у пострадавших прямо в руках.

Все пострадавшие обратились в больницы с небольшим интервалом сразу после полуночи, со ссылкой на представителя Национального центра хирургии передает "Новости-Грузия".

Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии накануне новогодних праздников обратилось к жителям страны с просьбой быть осторожнее при использовании петард, хлопушек, фейерверков. Агентство рекомендует внимательно ознакомиться с инструкцией использования петард и салютов и не применять их в многолюдных местах или закрытом пространстве, пишет "Грузия онлайн".

"Кавказский узел" сообщал, что в первые четыре дня 2017 года в Грузии  от пиротехники пострадали 54 человека, из них двоим ампутировали пальцы на руках. 

Примечание:

"Власти Азова запретили алкоголь и пиротехнику на городских елках", "18 человек получили ожоги при использовании пиротехники в Грузии", "В Грузии пожар на рынке привел к человеческим жертвам".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

02 января 2018, 06:28

02 января 2018, 05:12

02 января 2018, 03:57

02 января 2018, 02:53

02 января 2018, 01:27

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты