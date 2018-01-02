02 января 2018, 01:27

Пять человек получили травмы в Грузии при использовании пиротехники

Троим пострадавшим от взрывов пиротехники в ночь на Новый год потребовалась частичная или полная ампутация пальцев.

Всего в больницы 1 января с ожогами и травмами, полученными при взрыве пиротехники, обратились пять человек. Петарды взорвались у пострадавших прямо в руках.

Все пострадавшие обратились в больницы с небольшим интервалом сразу после полуночи, со ссылкой на представителя Национального центра хирургии передает "Новости-Грузия".

Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии накануне новогодних праздников обратилось к жителям страны с просьбой быть осторожнее при использовании петард, хлопушек, фейерверков. Агентство рекомендует внимательно ознакомиться с инструкцией использования петард и салютов и не применять их в многолюдных местах или закрытом пространстве, пишет "Грузия онлайн".

"Кавказский узел" сообщал, что в первые четыре дня 2017 года в Грузии от пиротехники пострадали 54 человека, из них двоим ампутировали пальцы на руках.