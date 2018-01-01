01 января 2018, 23:25

Спецназ и военная полиция провели антитеррористические учения на Кубани

Около сотни военнослужащих отработали сегодня на учениях в Краснодарском крае условную ситуацию с захватом боевиками населенного пункта.

Совместные учения военной полиции и спецназа прошли на полигоне Молькино в Краснодарском крае. В них были задействованы 20 единиц вооружения и военной техники.

Согласно сценарию учения, десять боевиков захватили селение с несколькими жилыми домами и объектами инфраструктуры. В задачи спецназа входило освобождение заложников и обезвреживание террористов, а военная полиция была призвана обеспечивать правопорядок и дорожное движение во время условной спецоперации, сообщила сегодня пресс-служба Южного военного округа.

Режим контртеррористической операции (КТО) предусматривает ограничения и дает силовикам полномочия на применение ряда мер, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

"Кавказский узел" сообщал, что антитеррористические учения сегодня прошли и в Дагестане - там мотострелки отразили условное нападение террористов на склад боеприпасов в Буйнакске.