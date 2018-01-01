01 января 2018, 08:36

Два человека погибли при ДТП в Калмыкии

При столкновении грузовика и легковой машины на трассе в Яшкульском районе вечером 31 декабря погибли два человека, сообщило сегодня МЧС.

Авария произошла на трассе Яшкуль – Комсомольский в 17.50 мск 31 декабря, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Калмыкии.

В результате столкновения грузового и легкового автомобилей погибли два человека, говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" писал также, что 26 ноября 2017 года в Элисте при столкновении пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали 15 человек, в том числе пять детей.

Примечание:

"Четыре человека погибли в аварии под Волгоградом", "Девять человек стали жертвами аварии с маршруткой в Дагестане", "19 школьников пострадали при аварии в Грузии".

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