01 января 2018, 08:36
Два человека погибли при ДТП в Калмыкии
При столкновении грузовика и легковой машины на трассе в Яшкульском районе вечером 31 декабря погибли два человека, сообщило сегодня МЧС.
Авария произошла на трассе Яшкуль – Комсомольский в 17.50 мск 31 декабря, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Калмыкии.
В результате столкновения грузового и легкового автомобилей погибли два человека, говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте ведомства.
"Кавказский узел" писал также, что 26 ноября 2017 года в Элисте при столкновении пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали 15 человек, в том числе пять детей.
"Четыре человека погибли в аварии под Волгоградом", "Девять человек стали жертвами аварии с маршруткой в Дагестане", "19 школьников пострадали при аварии в Грузии".
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