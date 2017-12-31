31 декабря 2017, 22:33

Петербуржец обвинен в совершении теракта в супермаркете

Задержанный силовиками мужчина подтвердил свою причастность к взрыву в санкт-петербургском супермаркете, ему предъявлено обвинение в совершении террористического акта, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", подозреваемый в совершении и организации теракта был задержан силовиками 30 декабря.

27 декабря 18 человек пострадали в питерском супермаркете "Перекресток" в результате взрыва. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, напомнив о недавнем задержании уроженцев Дагестана и Ингушетии по подозрению в подготовке терактов в Санкт-Петербурге. 29 декабря стало известно, что ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство".

По данным следствия, задержанный мужчина самостоятельно изготовил взрывное устройство, которое заложил в магазине. Поблизости от места взрыва он спрятал две флеш-карты с разъяснением причины своих действий и фотографией взрывного устройства. Мужчина дал показания, назвав в качестве мотива ненависть к организаторам и любителям психологических тренингов, которые ранее посещал и он сам, говорится в сообщении следствия.

Обвиняемый с 19 лет наблюдался в психоневрологическом диспансере, для установления его вменяемости будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Судмедэкспертиза, в том числе генетическая, подтвердила, что задержанный причастен и к изготовлению бомбы, и к размещению информации на съемных носителях. Ему предъявлено обвинение по ст. 205 УК России (совершение теракта), говорится в сегодняшнем сообщении Следственного комитета России.

Напомним, что мужчина был задержан по подозрению в покушение на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).