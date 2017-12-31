Новый авторынок в Махачкале. Фото Патимат Махмудовой для "Кавказского узла". 31 декабря 2017 года

31 декабря 2017, 18:20

Посетители кладбища Махачкалы добились переноса авторынка

Авторынок, по просьбе местных жителей перенесенный из махачкалинского поселка Новый Хушет, открыт сегодня на северном выезде из столицы Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", мэрия Махачкалы планировала открыть авторынок на новом месте 20 декабря.

Перенести авторынок попросили местные жители. Рынок создает трудности при поездках на кладбище, заявили они. Авторынок появился рядом с кладбищем поселка Новый Хушет в октябре 2012 года, после закрытия по распоряжению администрации Махачкалы старого авторынка на трассе Махачкала – Каспийск.

Авторынок перенесен на территорию рядом со строящимся новым муниципальным рынком. Площадь авторынка засыпана галькой и огорожена, к рынку подведена дорога. На территории рынка расположены мечеть и кафе. Представители администрации Махачкалы, присутствовавшие сегодня на церемонии открытия авторынка, отметили, что под авторынок отведена территория площадью пять гектаров, еще на полутора гектарах расположена парковка для посетителей, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Новый авторынок и заместить мэра Махачкалы Амирали Амирханов. Фото Патимат Махмудовой для "Кавказского узла". 31 декабря 2017 года"Новый авторынок расположен в идеальной логистической зоне и для продавцов, и для покупателей", - заявил заммэра Махачкалы Амирали Амирханов. Он отметил, что проект был реализован в рамках государственно-частного партнерства, на него не было потрачено ни федеральных, ни региональных, ни муниципальных средств. По его словам, рынок будет работать и во время зимних праздников, а продавцы на месяц освобождены от арендной платы.

Примечание:

"Жители Дахадаевского района Дагестана обеспокоены нарушениями в ходе строительства школы", "В Махачкале суд рассмотрит иск мэрии Махачкалы о сносе домов в поселке Рембаза", "В Махачкале на месте строительства домов возле "русского кладбища" прокуратура выявила незаконных мигрантов".

Автор: Патимат Махмудова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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