31 декабря 2017, 15:25

Туман нарушил работу аэропорта Тбилиси

Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели сегодня не смог принять несколько авиарейсов из-за погодных условий.

По меньшей мере два международных рейса были направлены в соседние аэропорты по причине снижения видимости в районе аэропорта Тбилиси.

Самолет, летевший в Тбилиси из Лондона, был вынужден совершить посадку в аэропорту Кутаиси, а самолет из Актау (Казахстан) приземлился в аэропорту Еревана. Кроме того, был отменен рейс Варшава – Тбилиси – Варшава, сообщило сегодня "Новости-Грузия".

"Кавказский узел" писал, что 30 декабря два рейса авиакомпании Wizz Air были задержаны в Кутаиси из-за удара молнии в самолет.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Тбилиси переменная облачность без осадков, скорость юго-западного ветра составляет 3 метра в секунду. В ночь на 1 января прогнозируется облачность, температура воздуха понизится до +9, пойдет слабый дождь, ветер изменит направление на южное. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Пассажирский авиалайнер экстренно сел в Волгограде", "Самолет Москва – Махачкала экстренно сел в аэропорту вылета", "Самолет сел в Волгограде из-за курильщика".

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