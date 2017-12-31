31 декабря 2017, 13:26

Азербайджан насчитал 140 обстрелов на линии соприкосновения

Вооруженные силы Армении в минувшие сутки обстреливали азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 30 декабря Минобороны Азербайджана заявило о 146 обстрелах с армянской стороны за сутки. Минобороны Нагорного Карабаха в свою очередь сообщило о 14 тысячах нарушений режима перемирия азербайджанской стороной с начала года.

Обстрелам подверглись азербайджанские позиции в селах Агстафинского, Газахского и Товузского районов, а также позиции на безымянных высотах в Гедабекском районе, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

По информации ведомства, огонь велся из Иджеванского и Красносельского районов Армении и с территории Нагорного Карабаха.

На сайтах Минобороны Армении и Минобороны Нагорного Карабаха пока нет комментариев относительно сегодняшнего заявления азербайджанской стороны.

Обострение в зоне карабахского конфликта произошло в апреле 2016 года. После него было заключено перемирие, но обстрелы в течение всего следующего года не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики " Карабах после перемирия - 365 дней войны ".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в зоне карабахского конфликта и размещает новости о нем на тематической странице "Карабах: худой мир или война".