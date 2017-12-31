31 декабря 2017, 13:26
Азербайджан насчитал 140 обстрелов на линии соприкосновения
Вооруженные силы Армении в минувшие сутки обстреливали азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов, заявило Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", 30 декабря Минобороны Азербайджана заявило о 146 обстрелах с армянской стороны за сутки. Минобороны Нагорного Карабаха в свою очередь сообщило о 14 тысячах нарушений режима перемирия азербайджанской стороной с начала года.
Обстрелам подверглись азербайджанские позиции в селах Агстафинского, Газахского и Товузского районов, а также позиции на безымянных высотах в Гедабекском районе, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.
По информации ведомства, огонь велся из Иджеванского и Красносельского районов Армении и с территории Нагорного Карабаха.
На сайтах Минобороны Армении и Минобороны Нагорного Карабаха пока нет комментариев относительно сегодняшнего заявления азербайджанской стороны.
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