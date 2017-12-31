31 декабря 2017, 11:33

Пять человек погибли при ДТП с автобусом в Тбилиси

Сегодня ночью в столице Грузии водитель и четыре пассажира легковой машины погибли при столкновении с автобусом, ехавшим из России в Армению.

Авария произошла около Сухого моста в Тбилиси, сообщила пресс-служба МЧС Армении.

"Следовавший из России в Ереван автобус Mercedes Neoplan столкнулся с автомобилем Lada. В результате аварии водитель и четверо пассажиров легковой машины скончались", - цитирует сообщение министерства РИА Новости.

По предварительным данным департамента по ЧС Грузии, погибшие - граждане Грузии, а люди, находившиеся в автобусе, "серьезно не пострадали", информирует на своем сайте "Пятый канал".

"Кавказский узел" писал также, что 26 ноября девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в около грузинского села Хресили, из них двое получили тяжелые травмы.