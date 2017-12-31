31 декабря 2017, 08:42

Задержан подозреваемый по делу о взрыве в Санкт-Петербурге

Оперативники ФСБ передали сотрудникам Следственного комитета предполагаемого организатора и исполнителя взрыва в петербургском супермаркете.

Как писал "Кавказский узел", 27 декабря 18 человек пострадали в питерском супермаркете "Перекресток" в результате взрыва, который Владимир Путин назвал терактом. 29 декабря стало известно, что ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство".

Говоря о теракте в "Перекрестке", президент России также напомнил о недавнем задержании уроженцев Дагестана и Ингушетии, подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге.

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге предполагаемого исполнителя взрыва, сообщила 30 декабря пресс-служба Следственного комитета.

"С подозреваемым незамедлительно начали работать следователи СК России", - говорится в сообщении, размещенном на сайте СКР.

По данным Центра общественных связей ФСБ, силовики предполагают, что задержанный не только исполнитель, но и организатор взрыва, уточняет сегодня РИА Новости.

Напомним, что следствие начато по делу не о теракте, а о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По мнению опрошенных "Кавказским узлом" экспертов, боевики ИГ* переходят от групповых атак к одиночным акциям, требующим минимальной организации и средств.

* Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России судом.