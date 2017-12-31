31 декабря 2017, 09:39

Угроза взрыва в ростовских торговых центрах не подтвердилась

Полицейские проверили пять торговых центров в Ростове-на-Дону после сообщений о заложенных там взрывных устройствах. 

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 30 декабря из нескольких крупных торговых центров в Ростове-на-Дону эвакуировали людей.

Причиной эвакуации людей из торговых центров в Ростове-на-Дону стали сообщения о минировании зданий, они не подтвердились, заявили по итогам проверки ростовские правоохранители.

По данным ГУ МВД по Ростовской области, эвакуации посетителей и проверки прошли в пяти торговых комплексах - "Вавилон", "Горизонт", "Мега", "Рио", "Мегамаг", сообщил ТАСС.

Полицейские не обнаружили опасных предметов ни в одном из торговых центров. Начат розыск автора ложных сообщений об угрозе взрыва, отмечает "Интерфакс-Юг".

"Кавказский узел" также писал, что посетители и работники торгово-развлекательных центров "КомсоМОЛЛ" и "Парк хаус" в Волгограде были эвакуированы 30 декабря после сообщений о минировании. Эти сообщения тоже оказались ложными.

Примечание:

"Информация об угрозе взрывов в Черкесске оказалась ложной", "Житель Краснодара задержан после сообщения о бомбе в торговом центре", "Массовая эвакуация прошла в Ставрополе из-за угрозы взрыва".

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