30 декабря 2017, 23:21

Обвиняемый в краже 1,8 миллионов долларов экстрадирован в Азербайджан

Иностранный гражданин Сергей Петровичи, экстрадированный сегодня в Баку, обвиняется в причастности к краже из банков Азербайджана.

Петровичи экстрадирован в Азербайджан после судебных процессов по международному розыску в рамках уголовного дела, возбужденного Службой государственной безопасности (СГБ) по факту хищения свыше 3 млн манатов в составе организованной киберпреступной группы, действующей за пределами страны, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в СБГ.

"Члены группы незаконно проникали в компьютерные сети азербайджанских банков, осуществляли денежные переводы, бесконтактным способом производили выемку денег из банкоматов, совершали другие противоправные действия", - проинформировала Служба госбезопасности.

По данным ведомства, расследование ведется по статьям 177.3.2 (Кража с причинением крупного ущерба) и 273.4 (Незаконное вмешательство в компьютерную систему или компьютерную информацию) УК Азербайджана.

СГБ не уточняет гражданство экстрадированного Петровичи и не называет банки, из которых были украдены средства.

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"