30 декабря 2017, 22:20
Эвакуированы посетители двух торговых центров в Волгограде
Посетители и работники торгово-развлекательных центров "КомсоМОЛЛ" и "Парк хаус" эвакуированы после сообщений о минировании.
Сообщение о минировании "КомсоМОЛЛ" поступило сегодня в 19.30 мск. В 20.20 мск полицейские получили информацию о минировании "Парк хауса", сказала руководитель пресс-службы регионального главка МВД Светлана Смольянинова.
"Торговые центры оцеплены и обследуются. Также проводятся мероприятия по установлению личности сообщившего о заминировании", - цитирует Смолянинову "Интерфакс".
Она отметила, что на местах работают следственно-оперативные группы, кинологи, взрывотехники и экстренные службы региона.
"Кавказский узел" также сообщал, что эвакуация прошла сегодня в торговых центрах Ростова-на-Дону. Были эвакуированы посетители и работники торговых центров РИО, "Золотой Вавилон", "Мегамаг".