30 декабря 2017, 22:20

Эвакуированы посетители двух торговых центров в Волгограде

Посетители и работники торгово-развлекательных центров "КомсоМОЛЛ" и "Парк хаус" эвакуированы после сообщений о минировании.

Сообщение о минировании "КомсоМОЛЛ" поступило сегодня в 19.30 мск. В 20.20 мск полицейские получили информацию о минировании "Парк хауса", сказала руководитель пресс-службы регионального главка МВД Светлана Смольянинова.

"Торговые центры оцеплены и обследуются. Также проводятся мероприятия по установлению личности сообщившего о заминировании", - цитирует Смолянинову "Интерфакс".

Она отметила, что на местах работают следственно-оперативные группы, кинологи, взрывотехники и экстренные службы региона.

"Кавказский узел" также сообщал, что эвакуация прошла сегодня в торговых центрах Ростова-на-Дону. Были эвакуированы посетители и работники торговых центров РИО, "Золотой Вавилон", "Мегамаг".

Примечание:

"Информация об угрозе взрывов в Черкесске оказалась ложной", "Сообщения об угрозе взрывов в Ставрополе не подтвердились", "Массовая эвакуация прошла в Ставрополе из-за угрозы взрыва".

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