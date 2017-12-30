30 декабря 2017, 20:05

Жители Ростова-на-Дону сообщили об эвакуации из торговых центров

По меньшей мере в четырех ростовских торговых центрах объявили эвакуацию, людей вывели на улицу, сообщили очевидцы.

Срочная эвакуация в торгово-развлекательном комплексе "Мега" была объявлена в 19.05. Сообщение об эвакуации прозвучало по громкой связи, многочисленные посетители торгового центра начали выходить на улицу, сообщило издание RostovGazeta.

Очевидцы сообщили, что все посетители "Меги" выведены на улицу, в полиции эту информацию не подтвердили и не опровергли, отмечает Don24.

После эвакуации посетители торгового центра начали массово уезжать из "Меги" на своих автомобилях. При выезде с территории торгового комплекса возник затор, уточняет издание "Газета Daily".

Точные причины эвакуации людей из "Меги" пока не названы, но вскоре после начала эвакуации в "Меге" людей начали эвакуировать еще из трех торговых центров, сообщили жители Ростова-на-Дону в социальных сетях.

"Объявили срочную эвакуацию по техническим причинам. Сказали срочно покинуть торговый центр и уйти на безопасное расстояние. В течение пяти минут почти все сотрудники и покупатели были на улице. Когда отъезжали от "Меги", навстречу ехали сотрудники полиции", - говорится в публикации сообщества "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону" в соцсети "ВКонтакте".

В этом же сообщении отмечается, что в 19.20 начали эвакуировать посетителей торгового центра "Золотой Вавилон", а в 19.23 - посетителей торгового центра РИО.

"Стало известно об эвакуации в РИО, "Золотом Вавилоне", "Мегамаге", - отмечается в публикации сообщества "Типичный Ростов-на-Дону" в социальной сети "ВКонтакте".

Официальных сообщений об эвакуации посетителей ростовских торговых центров пока не поступало.