Эвакуация людей из торгового центра в Ростове-на-Дону 30.12.17, фото Константина Болдырева

30 декабря 2017, 20:05

Жители Ростова-на-Дону сообщили об эвакуации из торговых центров

По меньшей мере в четырех ростовских торговых центрах объявили эвакуацию, людей вывели на улицу, сообщили очевидцы. 

Срочная эвакуация в торгово-развлекательном комплексе "Мега" была объявлена в 19.05. Сообщение об эвакуации прозвучало по громкой связи, многочисленные посетители торгового центра начали выходить на улицу, сообщило издание RostovGazeta.

Очевидцы сообщили, что все посетители "Меги" выведены на улицу, в полиции эту информацию не подтвердили и не опровергли, отмечает Don24.

После эвакуации посетители торгового центра начали массово уезжать из "Меги" на своих автомобилях. При выезде с территории торгового комплекса возник затор, уточняет издание "Газета Daily".

Точные причины эвакуации людей из "Меги" пока не названы, но вскоре после начала эвакуации в "Меге" людей начали эвакуировать еще из трех торговых центров, сообщили жители Ростова-на-Дону в социальных сетях.

Скриншот сообщения в паблике "Ростов Главный" "Вконтакте", 30.12.17."Объявили срочную эвакуацию по техническим причинам. Сказали срочно покинуть торговый центр и уйти на безопасное расстояние. В течение пяти минут почти все сотрудники и покупатели были на улице. Когда отъезжали от "Меги", навстречу ехали сотрудники полиции", - говорится в публикации сообщества "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону" в соцсети "ВКонтакте".

В этом же сообщении отмечается, что в 19.20 начали эвакуировать посетителей торгового центра "Золотой Вавилон", а в 19.23 - посетителей торгового центра РИО.

"Стало известно об эвакуации в РИО, "Золотом Вавилоне", "Мегамаге", - отмечается в публикации сообщества "Типичный Ростов-на-Дону" в социальной сети "ВКонтакте".

Официальных сообщений об эвакуации посетителей ростовских торговых центров пока не поступало.

Примечание:

"Информация об угрозе взрывов в Черкесске оказалась ложной", "Сообщения об угрозе взрывов в Ставрополе не подтвердились", "Массовая эвакуация прошла в Ставрополе из-за угрозы взрыва".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

31 декабря 2017, 05:03

31 декабря 2017, 04:04

31 декабря 2017, 03:03

  • Состояние раненного в спецоперации в Панкиси ухудшилось

    Состояние раненного в ходе спецоперации жителя Панкиси Темирлана Мачаликашвили ухудшилось, сообщил лечащий врач. У спецназа не было необходимости стрелять в Мачаликашвили, заявила адвокат Мариам Кублашвили. Мачаликашвили был ранен в результате ошибки спецназа, считает председатель "Фонда интеграции Кавказа" Умар Идигов.

31 декабря 2017, 01:54

31 декабря 2017, 00:53

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты