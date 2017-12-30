30 декабря 2017, 18:02

Автомобиль въехал в толпу людей под Волгоградом

Один пешеход погиб и трое получили травмы в результате наезда автомобиля на группу людей у кафе в городе Котово Волгоградской области.

Инцидент произошел сегодня ночью на улице Чапаева. Автомобиль Ford Focus под управлением 34-летнего мужчины врезался в группу людей, которые выходили из кафе, сообщили правоохранители.

На месте аварии погибла 26-летняя женщина, получившая смертельные травмы. Еще двое мужчин и женщина были госпитализированы с травмами, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Главного управления МВД по Волгоградской области.

Водитель автомобиля, по информации правоохранителей, был пьян, его задержали сотрудники ДПС вскоре после наезда. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте, отметили в МВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Подозреваемый в прошлом был судим за убийство, отмечает со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлану Смолянинову "Интерфакс".

Комментариев со стороны подозреваемого или его представителей относительно информации МВД пока не поступало.

Примечание:

"Пять жителей Волгоградской области заподозрены в инсценировках ДТП", "Волгоградские инвалиды потребовали вернуть пешеходные переходы", "Начальник колонии в Волгограде осужден за ДТП с гибелью человека".

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