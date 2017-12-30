30 декабря 2017, 05:50

За теракт в Санкт-Петербурге взяло на себя ответственность ИГ*

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге, который произошел 27 декабря.

Как сообщал "Кавказский узел", взрыв около камер хранения в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге произошел вечером 27 декабря, по данным на 29 декабря в списке пострадавших 18 человек. Первоначально следствие квалифицировало взрыв как попытку убийства, однако 28 декабря президент России Владимир Путин назвал инцидент терактом. Президент России также напомнил о недавнем задержании уроженцев Дагестана и Ингушетии по подозрению в подготовке терактов в северной столице.

29 декабря сайты, поддерживающие террористические группировки в Сирии и Ираке распространили информацию, что представители ИГ* взяли на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает сетевую активность террористов.

По данным организации, взрыв устроила связанная с ИГ* группировка.

Распространяющее информацию о деятельности террористов информагентство сообщило, что к взрыву в магазине "Перекресток" причастен отряд Амнията (служба безопасности) исламских экстремистов, пишет "Лента.ру".

Однако каких-либо доказательств распространенной информации об участии ИГ* в подготовке взрыва нет.

Напомним, что 17 декабря Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за полученную от ЦРУ информацию, которая, по словам президента России, помогла предотвратить теракты в северной столице. По делу о подготовке терактов задержаны семь человек, в том числе уроженец Дагестана Шамиль Омаргаджиев и уроженец Ингушетии Алисхан Эсмурзиев. Следователи считают, что они планировали, в частности, взрывы в людных местах. Один из задержанных заявил в суде, что собирался взорвать Казанский собор. Его мать заявила, что сына "подставили" сотрудники спецслужб, к которым она обратилась за помощью сама около года назад.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" эксперты отметили, боевики запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" переходят от сложно организуемых групповых атак к одиночным акциям, требующим минимальной организации и средств.

Кавказский узел" размещает новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.