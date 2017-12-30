30 декабря 2017, 02:02

Охрана колонии лишила Ильгара Мамедова возможности знакомиться с письмами Совета Европы

Сотрудники колонии, в которой находится лидер движения “Республиканская альтернатива» (ReAl) Ильгар Мамедов, запретили передать осужденному письма из Совета Европы, заявил адвокат Мамедова Фуад Агаев.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 декабря Комитет министров Совета Европы инициировал разбирательство против Азербайджана в связи с неисполнением страной решения Страсбургского суда по делу Ильгара Мамедова. Такую процедуру Комитет министров применяет впервые, ее осуществление было возложено на Большую палату ЕСПЧ, которая намерена окончательно установить, отказывается ли Азербайджан от выполнения решения суда. Большая палата ЕСПЧ призвала все стороны предоставить письменные комментарии до 31 марта 2018 года.

В мае 2014 года ЕСПЧ обязал Азербайджан выплатить лидеру азербайджанского движения "Республиканская альтернатива" (ReAl) Ильгару Мамедову по его жалобе на незаконный арест в качестве компенсации 22 тысячи евро. 16 ноября ЕСПЧ признал нарушение права оппозиционера на справедливое судебное разбирательство и постановил выплатить ему 10 тысяч евро компенсации. Совет Европы давал азербайджанским властям возможность решить вопрос об освобождении оппозиционера до 26 ноября и избежать санкций, а до 29 ноября - "представить свое мнение в письменной форме". Азербайджанская сторона настаивает на том, что решение Страсбургского суда не содержит прямого требования освободить Мамедова.

Адвокат Фуад Агаев 29 декабря встретился в колонии с лидером движения ReAl Ильгаром Мамедовым. Он собирался передать Мамедову письма из Комитета министров Совета Европы и Европейского суда по правам человека, связанные с новым разбирательством, начатым Большой палатой ЕСПЧ против Азербайджана Комитетом министров СЕ из-за неисполнения в отношении него вердикта Страсбургского суда.

«Передать письма Ильгару Мамедову мне не позволили. Я поинтересовался причинами запрета. Они (сотрудники колонии) объяснили это тем, что письма на английском языке и должны быть переведены на азербайджанский язык. Мне сказали, чтобы я впредь приносил документы только на азербайджанском языке. Из их слов следует, что я должен обратиться в Комитет министров Совета Европы и Европейский суд по правам человека, чтобы они готовили документы на азербайджанском языке», - сказал Агаев.

По его словам, Мамедов в совершенстве владеет английским языком и ему удобно знакомиться письмами из Совета Европы на языке оригинала.

Агаев расценил это как давление не только на Мамедова, но и самого адвоката. «Согласно статье 83.2 Кодекса исполнения наказаний никто в учреждении по отбыванию наказания не может подвергать адвоката цензуре», - отметил адвокат.

В связи с завершением рабочего дня представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

Ильгар Мамедов в марте 2014 года был приговорен к семи годам заключения по обвинению в организации протестов жителей города Исмаиллы. Беспорядки в Исмаиллы произошли 23 января 2013 года, после ДТП с участием владельца местного элитного отеля. Всего по делу о беспорядках проходили 18 человек. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал о беспорядках в Исмаиллы.

Законодательство гарантирует неприкосновенность адвоката и конфиденциальность его общения и переписки с подзащитным, прокомментировал ситуацию эксперт в области права Ялчин Иманов.

Как пояснил Иманов корреспонденту «Кавказского узла», в части 3 статьи 7 закона "Об адвокатах и адвокатской деятельности", указано на недопустимость требования и изъятия документов и других материалов, собранных адвокатом.

По его словам, защитник не может переносить только запрещенные законом предметы. «То, что касается же защиты прав осужденного, никакая цензура не допускается», - сказал эксперт.

В разделе "Справочник" "Кавказский узел" опубликовал материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане". Случаи преследования активистов в регионах Кавказа, о которых сообщает "Кавказский узел", представлены на тематической странице "Преследование активистов".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"