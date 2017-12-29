29 декабря 2017, 22:54

Заседание суда по делу Нагавкина прошло без адвокатов

Суд в Москве 27 декабря предоставил адвокатам две недели на ознакомление с делом волгоградского правозащитника Игоря Нагавкина, о чем защита узнала лишь сегодня. Обращения по поводу избиения правозащитника в здании суда направлены в Следком и прокуратуру, уточнил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря адвокат Фарит Муртазин сообщил о том, что его подзащитному, волгоградскому правозащитнику Игорю Нагавкину, который находится под стражей, вызвана скорая помощь после избиения. Защита обратится в Следственный комитет, уточнил адвокат.

Игорь Нагавкин заключен под стражу 2 октября 2016 года по подозрению в краже. Правозащитник не признает себя виновным. 10 апреля он был переведен из Волгограда в Москву.

Черемушкинский суд Москвы провел заседание по делу Нагавкина в отсутствие его адвокатов, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Фарит Муртазин.

"Хоть оба защитника и писали заявление об отложении заседания, судья приняла решение ограничить срок ознакомления с уголовным делом Нагавкину и адвокатам до 10 января. Суд состоялся 27 декабря. В этот день и на следующий я отсутствовал в Москве. Узнал о решении, только дозвонившись до секретариата суда", - посетовал адвокат.

По его словам, до 10 января ознакомиться с делом не успеют ни Нагавкин, ни его адвокаты. "Во-первых, следователь по делу Нагавкина, который может выдать дело для прочтения, неуловим. Сегодня он был недоступен. А завтра у Следкома тоже [начинаются новогодние] каникулы, и только 9 января реально вновь обратиться к следователю. Но у меня в тот день суд в другом городе. Нагавкину тоже не передали копий дела", - пояснил Муртазин.

По словам другого защитника Нагавкина Валерия Шухардина, правозащитник был избит в конвойном помещении суда. "Произошло это на продлении [срока содержания под стражей] 14 декабря в конвойном помещении Мосгорсуда. Побои были сняты (зафиксированы в протоколе. – Прим. "Кавказского узла") в СИЗО "Бутырка" после суда. Побои отметили и члены ОНК, и представители Комитета против пыток, побывавшие в камере Нагавкина. В настоящее время мы ждем ответа на наши обращения в Следственный комитет и в прокуратуру по поводу избиения", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Валерий Шухардин.

Представители ОНК и Комитета против пыток оказались недоступными для комментариев.

Игорь Нагавкин – председатель правления Волгоградской организации социальной и правовой защиты осужденных и заключенных под стражу, эксперт общероссийского движения "За права человека" в ЮФО, помогал заключенным и их родственникам, говорится в размещенной на "Кавказском узле" биографии Игоря Нагавкина.

Автор: Рустам Джалилов; источник: корреспондент "Кавказского узла"