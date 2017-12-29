29 декабря 2017, 19:10

Возобновлена работа видеокамер на перекрестках Махачкалы

Госучреждение "Безопасный Дагестан" убедило поставщика камер фиксации дорожных нарушений включить их вновь до погашения долга, объяснив это ростом аварийности на дорогах, сообщил сегодня представитель учреждения.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря МВД сообщило, что фиксация нарушений на камеры приостановлена по всему Дагестану.

14 ноября сотрудники дагестанского филиала московской компании Maykor демонтировали камеры фиксации нарушений дорожных правил на одном из перекрестков в Махачкале. Долг ГКУ "Безопасный Дагестан" перед поставщиком камер достиг 136 миллионов рублей, хотя камеры зарегистрировали нарушения на 400 миллионов, пояснило руководство компании. Республиканский Минфин планирует через месяц оплатить долги, сообщило 7 декабря руководство "Безопасного Дагестана".

В Махачкале система видеофиксации нарушений правил дорожного движения вновь заработала 27 декабря, сообщает сегодня со ссылкой на представителя ГКУ "Безопасный Дагестан" "Новое дело".

"После отключения камер выросла аварийность на дорогах города... Поэтому удалось договориться с компанией Maykor о возобновлении работы. Для погашения задолженности перед ней в республиканском бюджете на следующий год заложены средства, составлен график погашения долга", - пояснил представитель госучреждения.

В городе уже подключены 12 из 15 установленных камер компании Maykor. Еще три камеры были демонтированы, их планируется вернуть на прежние места в следующем году, уточняет издание.