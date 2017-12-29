29 декабря 2017, 12:35

Прокуратура потребовала снести кафе в Махачкале

Кафе на одной из улиц Махачкалы построено без разрешительных документов, требование о его сносе направлено в суд, проинформировали в прокуратуре.

По данным ведомства, между Управлением торговли, потребительского рынка и услуг администрации Махачкалы и предпринимателем был заключен договор о размещении нестационарного объекта на пешеходной дорожке вблизи домов по улице Толстого. Предприниматель получил разрешение на размещение там летнего кафе. "Однако, в нарушение условий договора гражданин вместо размещения нестационарного объекта построил капитальное строение", - заявили в прокуратуре Дагестана.

При этом кафе было построено без документов на земельный участок и разрешения на строительство. В адрес главы администрации Махачкалы внесено представление об устранении нарушений закона. "Кроме того, в Советский районный суд Махачкалы направлено исковое заявление о сносе незаконного строения", - сообщается сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также сообщал, что ранее прокуратура потребовала снести самострой в природном парке "Верхний Гуниб". По данным ведомства, не имея разрешения на строительство, застройщик построил из шлакоблока капитальное строение на землях сельскохозяйственного назначения. Суд обязал его снести самострой, проинформировала прокуратура 17 декабря.