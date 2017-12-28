28 декабря 2017, 20:45

Спасатели предупредили о лавиноопасности на Кубани

Опасность схода лавин сохранится в горах Краснодарского края до вечера 31 декабря, сообщило МЧС.



По данным Северо-Кавказского управления Гидрометеослужбы, сход лавин возможен в горах региона на высотах от 1000 метров.



Экстренное предупреждение объявлено до 18.00 31 декабря, говорится на сайте Южного регионального центра МЧС России.

Согласно информации погодного сервиса "Кавказского узла", в Красной Поляне сегодня ночью ожидается температура воздуха +19 градусов, без осадков. Юго-западный ветер достигнет скорости 8 метров в секунду. Днем 29 декабря столбик термометра поднимется до отметки в 13 градусов тепла, ветер стихнет до 5 метров в секунду. Днем 30 декабря ожидается умеренный дождь при температуре +9, 31 декабря осадки не ожидаются. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе можно корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.